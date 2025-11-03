Xiaomi va a por Dyson: vende una aspiradora sin cables potente y a precio casi de risa
Basado en hechos observados y verificados directamente por nuestros periodistas o por fuentes informadas.
Xiaomi vende muchos productos, también aspiradoras, y una de ellas tiene un precio absolutamente rompedor.
Xiaomi ya vende prácticamente de todo: móviles, robots, purificadores y, por supuesto, aspiradoras para el hogar. Hace solo unos años eso habría sonado raro, porque este terreno parecía dominado de principio a fin por un gigante británico: Dyson.
Sin embargo, si buscas una aspiradora inalámbrica, bonita y, sobre todo, barata, Xiaomi tiene modelos para todos los bolsillos. Y la Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite es uno de esos chollos que aparecen de vez en cuando: un modelo inalámbrico de última generación por solo 83 euros usando el código ESCD12.
Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite
Esta aspiradora con 18.000 Pa de succión viene con todos los accesorios para aspirar distintos tipos de superficie.AliExpressAmazonPcComponentes
Es un precio temporal, que viene asociado a un código descuento de AliExpress que puede agotarse, ojo, así que conviene darse prisa para canjearlo antes de que se agote el límite de usos del cupón o antes de que se quede sin stock.
No cabe duda de que Dyson va a seguir siendo la marca de referencia, pero por sus elevados precios, hay mucha gente que simplemente busca otras alternativas, y es totalmente lógico.
Potencia más que suficiente y peso ultraligero
La G20 Lite es una aspiradora ligera y fácil de manejar, pensada para quienes quieren limpiar sin el engorro de los cables. Su motor sin escobillas ofrece una potencia de succión ciclónica de 18.000 Pascales, una cifra más que digna que permite eliminar desde polvo fino hasta pelusas, migas o pelos de mascota tanto en suelos duros como en alfombras de pelo corto.
Lo mejor de todo es que no necesitas bolsitas ni accesorios raros; el sistema de separación llega con un simple depósito de 0,55 litros que se vacía con solo pulsar un botón.
La autonomía, como es habitual en este tipo de productos, es de hasta 40 - 45 minutos en el modo estándar, tiempo más que suficiente para limpiar un piso de tamaño medio o repasar zonas concretas como la cocina, los pasillos o el coche. Si algún día te vienes arriba y seleccionas el modo turbo, la batería dura menos, pero compensa con una potencia extra para esas limpiezas más exigentes.
La batería es de 2.200 mAh y uno de los trucos de esta G20 Lite es que pesa solo 2,4 kg: no te deja el brazo descolgado y la puedes llevar de una habitación a otra, subir escaleras o limpiar debajo del sofá con una sola mano.
Uno de los detalles top es la luz LED frontal en el cabezal, una función que una vez que la pruebas, se convierte en casi una obsesión. Con esta iluminación, la suciedad que antes pasabas por alto ahora queda iluminada, ayudando a quitar el polvo en rincones oscuros, debajo de la cama o en esquinas que siempre quedan a medias. Además, la barra de cepillo eléctrico está diseñada para adaptarse a diferentes superficies.
El filtrado es otro de los puntos fuertes de esta Xiaomi. Lleva un sistema de cinco etapas que retiene el 99,9% de las partículas, incluso aquellas de hasta 0,3 micras, por lo que también elimina polen, ácaros y alérgenos, haciendo el aire más limpio y evitando que el polvo vuelva a salir al ambiente. El filtro, además, se puede lavar y reutilizar, lo que es otro ahorro a medio plazo.
El diseño es, como en todos los productos de Xiaomi, minimalista y elegante. Todo es blanco, con líneas suaves y fáciles de limpiar, y un aspecto que pega en cualquier casa moderna. Incluso el montaje y desmontaje para limpiar cada pieza es sencillo, pensado al detalle para ahorrarte tiempo.