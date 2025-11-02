AliExpress sorprende: venden jamones... y los precios son mucho más bajos que en otras tiendas

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AliExpress entra fuerte en un mercado inesperado, el de los embutidos y el jamón, y lo hace justo antes de Navidad.

Mucha gente aún asocia AliExpress a productos baratos llegados de China, y que tardan semanas en entregarse, pero desde hace ya varios años eso no es así. La tienda ha mejorado mucho en las entregas, y no solo eso, sino que buena parte de su stock está ya en almacenes de España, y tienen absolutamente de todo.

Uno de las vertientes más sorprendentes es la faceta de intermediarios, en la que AliExpress distribuye en su web productos de vendedores locales españoles, incluso de alimentación, como por ejemplo jamones. Y no, no has leído mal: paletillas y jamones, y ojo, el precio es bastante mejor que en otras tiendas.

Son productos que tiendas y vendedores españoles vuelcan a su base de datos, pero lo más interesante es que permiten aplicar los códigos descuento de AliExpress, y eso baja aún más el precio. Estos son los que están disponibles por el 11 del 11:

ESAE03 - €3 de descuento en compras mínimas de €15

- €3 de descuento en compras mínimas de €15 ESAE05 - €5 de descuento en compras mínimas de €29

- €5 de descuento en compras mínimas de €29 ESAE12 - €12 de descuento en compras mínimas de €69

- €12 de descuento en compras mínimas de €69 ESAE20 - €20 de descuento en compras mínimas de €129

- €20 de descuento en compras mínimas de €129 ESAE40 - €40 de descuento en compras mínimas de €249

- €40 de descuento en compras mínimas de €249 ESAE60 - €60 de descuento en compras mínimas de €369

- €60 de descuento en compras mínimas de €369 ESAE75 - €75 de descuento en compras mínimas de €469

- €75 de descuento en compras mínimas de €469 ESAE85 - €85 de descuento en compras mínimas de €549

Jamones y paletillas en AliExpress Estas son varias de las opciones más baratas para comprar con los códigos descuento. Jamón 100% Ibérico de Bellota - Curado más de 36 Meses (7–8.5 kg) 330€ con código Paleta de Cebo de Campo Ibérica

(4,8–5,5kg)

86€ con código Jamón de Cebo de Campo Ibérico 50% raza ibérica por 330€ Cada vez que compras a través de estos artículos, este sitio recibe una comisión. Lee aquí nuestra política legal de afiliación

Hay un poco de todo, desde paletillas 50% hasta jamones de raza ibérica 100%, y con ahorros de más de 100 euros en comparación con varios supermercados de lo más conocidos.

Ahora que llega la Navidad, viendo estos precios es como para planteárselo, aunque mucha gente tendrá que superar sus reticencias no ya a comprar alimentación –un jamón, nada menos– a través de internet, sino además en AliExpress.

Si no, hay otra opción, que es comprar el mismo tipo de jamón directamente envasado, que también lo venden y a precios igualmente competitivos.

Jamones y paletillas loncheados Estas opciones son las mejores si quieres ahorrar tiempo y esfuerzo y prefieres comprarlos directamente listos para servir. Jamón de Bellota Ibérico 50% (20 platos de 100g) 212€ con código Jamón de Cebo de Campo Ibérico 50% (20 Platos de 100g) 152€ con código Paleta de Bellota Ibérica 100% - Loncheada a Cuchillo en Platos de 100g 189€ con código Cada vez que compras a través de estos artículos, este sitio recibe una comisión. Lee aquí nuestra política legal de afiliación

Poco a poco va añadiendo más tipos de productos distintos, aunque por ahora son no perecederos casi todos y productos de higiene y limpieza, y ahí sí que hay ahorros más que considerables en algunos de marca que quedan prácticamente a precio de marca blanca.

Lo bueno es que los códigos descuentos van vinculados al coste total de tu pedido. Puedes ir añadiendo más y más cosas para poder canjear el código más grande posible.