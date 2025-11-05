El Mega Choice Day de Aliexpress llega a su fin: las mejores ofertas que todavía puedes aprovechar
Basado en hechos observados y verificados directamente por nuestros periodistas o por fuentes informadas.
Hasta el 7 de noviembre, el 'ecommerce' ofrece grandes descuentos en su catálogo.
Noviembre apenas acaba de empezar... ¡y ya nos ha puesto patas arriba! Desde comercios que ya han activado su campaña de Black Friday hasta otros que tienen interesantes promociones que adelantan estos descuentos black. Aliexpress es uno de ellos, puesto que desde el 1 de noviembre celebra su Mega Choice Day.
Esta potente campaña, previa al Singles Day que el ecommerce también celebra por todo lo alto, deja productos de su catálogo con descuentos de hasta el 70%. Como ejemplo, los distintos chollazos que te hemos ido acercando estos días en 20minutos.
- El mejor momento para instalar un ventilador de techo es ahora que Aliexpress deja un modelo en menos de 40 euros
- Xiaomi va a por Dyson: vende una aspiradora sin cables potente y a precio casi de risa
- Las pastillas de lavavajillas de Finish vuelven en oferta... a Aliexpress: 150 unidades por menos de 20 euros
- ¿Jamones por AliExpress? Cuando veas los precios que tienen, igual te lo piensas
- Aliexpress tiene el moldeador que está agotado en Dyson... ¡y 100 euros más barato!
- No es error de precio: la Nintendo Switch 2 rompe récord de precio con un juego gratis
Pero todavía hay mucho más. Eso sí, esta campaña llega a su fin el próximo 7 noviembre. Tienes hasta la medianoche del viernes para aprovechar las buenas ofertas que ha activado Aliexpress. Bajo estas líneas te dejo algunos productos que merecen la pena.
Las mejores ofertas del Mega Choice Day
POCO X7 Pro
- Este móvil de POCO te cuesta hoy poco más de 200 euros gracias al descuento de Aliexpress y el cupón ESCD20 que rebaja 20 euros en pedidos superiores a 159 euros. A cambio, ofrece una cámara principal de 50 MP, batería de 6.000 mAh y pantalla AMOLED de 1,5K.
Secador 5 en 1
- Los moldeadores de pelo son los objetos de deseo 'beauty' actuales. Son capaces de ofrecer diferentes peinados con un solo dispositivo. Ahora, en la promoción de Aliexpress, podemos conseguir un modelo por poco más de 50 euros.
Patinete Twofish
- Un patinete eléctrico por menos de 150 euros: esta es la super oferta que encontramos en Xiaomi en un patinete con 25 kilómetros de autonomía que alcanza los 32 kilómetros hora. Por ello, es perfecto para la ciudad.
BB Cream de Garnier
- Hidrata y da color. Para mí, es uno de los cosméticos todoterreno que no pueden faltar en nuestro neceser. Ahora, Aliexpress lo deja en poco más de 2 euros cuando, normalmente, solemos encontrarlo en otros 'ecommerce' por 7 u 11 euros.
V16
- Solo quedan dos meses para que la DGT haga obligatoria la nueva luz de emergencia. La baliza V16 sustituirá a los triángulos de emergencia. Eso sí, debe ser homologada, como este modelo que vende Aliexpress por poco más de 20 euros.