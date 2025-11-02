Las pastillas de lavavajillas de Finish vuelven en oferta... a Aliexpress: 150 unidades por menos de 20 euros

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Este básico de limpieza es una de las compras más recurrentes que todo el mundo quiere en oferta.

Lo de que las pastillas de lavavajillas siempre que están en oferta sean un top ventas no me extraña en absoluto. Estos productos son necesarios en los hogares que disponen de esta máquina que friega la vajilla por nosotros, por lo que son una compra básica y recurrente.

Hasta ahora, Amazon solía ser uno de los ecommerce de referencia para adquirirlas a buen precio, pero Aliexpress no se queda atrás, menos en campañas como sus Choice Days en las que encontramos el pack de 150 unidades de Finish All in One por menos de 20 euros, cuando, normalmente, ronda los 27 o 29. Con esta oferta, cada ciclo sale a 13 céntimos.

Yo aproveché el pasado Black Friday para comprar y, hasta ahora, no he necesito comprar más, por lo que voy a aprovechar los Choice Days de Aliexpress para reponer mi despensa y poder tener otro año de pastillas.

En concreto, las pastillas de esta marca son unas de las más populares por su alto poder desengrasante, por su eficacia incluso en aguas duras y frías y por su capacidad de eliminar hasta la suciedad más incrustada.

Preguntas frecuentes sobre las Finish All in 1

¿Qué hace que las pastillas Finish All in 1 sean "Todo en 1"?

Las pastillas Finish All in 1 combinan múltiples componentes en un solo producto: detergente, para eliminar la suciedad; sal, para ablandar el agua y prevenir manchas; abrillantador, para facilitar el secado y dar brillo; y ayuda para el lavado, para eliminar restos difíciles.

¿Cómo debo colocar la pastilla en el lavavajillas?

Siempre debes colocar la pastilla en el compartimento del detergente de la cubeta del lavavajillas y cerrar la tapa. No coloques la pastilla suelta en el fondo del lavavajillas. Al cerrar el compartimento, la pastilla se libera en el momento adecuado del ciclo de lavado, asegurando que cada uno de sus componentes actúe cuando corresponde.

¿Son necesarios el enjuague previo y el lavado prelavado?

No es necesario enjuagar la vajilla a mano antes de cargarla. Simplemente, retira los restos grandes de comida. Para coladas muy sucias, puedes seleccionar el programa de prelavado de tu lavavajillas, que está diseñado para trabajar con la pastilla y descomponer la suciedad más difícil.

¿Las pastillas Finish All in 1 son seguras para mi vajilla y cristalería?

Sí, cuando se usan correctamente según las instrucciones, son seguras para todo tipo de vajillas, incluyendo la cristalería fina. Su fórmula está diseñada para proporcionar una limpieza intensa sin dañar las superficies.

¿Puedo usar las pastillas en un programa de lavado rápido o eco?

Sí, las pastillas Finish All in 1 están diseñadas para ser efectivas en una amplia gama de ciclos, incluidos los programas cortos y ecológicos. Sin embargo, para los niveles de suciedad más difíciles y persistentes, se recomienda un ciclo intensivo o automático para obtener los mejores resultados.