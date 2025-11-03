El mejor momento para instalar un ventilador de techo es ahora que Aliexpress deja un modelo en menos de 40 euros

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Cuando pasa el calor muchas tiendas rebajan sus ventiladores, y si quieres conseguir uno de techo muy barato, ahora es el mejor momento.

El ventilador de techo NARVI es la solución ideal para quienes buscan combinar una fuente de luz eficiente con un sistema de ventilación moderno. Este modelo, RONDA 1661 WH, ofrece al mismo tiempo aire fresco, estilo y una avanzada tecnología de bajo consumo, integrándose perfectamente en cualquier espacio de tu casa.

Gracias a su motor DC, este ventilador garantiza una eficiencia energética superior y un funcionamiento silencioso en sus seis velocidades ajustables. Está diseñado para ofrecer comodidad durante todo el año gracias a su función invierno/verano, que permite recircular el aire caliente en invierno.

Además su precio es un punto a favor, pues se puede encontrar en AliExpress por un precio muy atractivo de menos de 40 euros. La ventaja adicional es que la oferta incluye envío desde España, lo que asegura una entrega rápida y sin las largas esperas habituales de las compras internacionales.

El diseño del ventilador NARVI es moderno y ligero, ideal para cualquier habitación. Presenta un chasis de policarbonato en color blanco y cuenta con 3 palas transparentes retráctiles que, cuando no están en uso, se pliegan discretamente, manteniendo una estética limpia y minimalista.

Con luz LED regulable

Su rendimiento es altamente eficiente gracias al motor DC de bajo consumo (inferior a 30W) y una velocidad máxima de 253 RPM. Esta combinación proporciona un flujo de aire constante y agradable sin representar un alto gasto en la factura eléctrica, siendo un aliado para el ahorro.

Además de ventilar, el NARVI es una fuente de luz potente y adaptable. Su luz LED regulable de 45W permite ajustar la temperatura de color (desde 3000K hasta 6500K). También cuenta con una práctica memoria de color que mantiene la última configuración de luz elegida.

La gestión del ventilador es muy práctica, ya que incluye un mando a distancia que facilita el control total de sus funciones. Dispone de un temporizador con opciones de 2 y 4 horas, lo que permite programar su apagado para las noches o las siestas sin preocupaciones.

La versatilidad es máxima, con un flujo de iluminación potente de 6.480 lúmenes y una larga vida útil de 30.000 horas para la fuente de luz. Su peso neto es de solo 5,9 kg y presenta un diseño fácil de instalar, siendo adecuado para cualquier habitación.

El modelo RONDA 1661 WH es una opción contrastada en el mercado: con más de 200 valoraciones, ostenta una alta calificación de 4,6 sobre 5. Esto certifica que el ventilador NARVI cumple con su promesa de frescura, diseño y eficiencia en el hogar o la oficina.

FAQ

1. ¿Qué tipo de motor utiliza el ventilador y cuál es su ventaja principal? Utiliza un motor DC (corriente continua), lo que garantiza una alta eficiencia energética y un bajo consumo.

2. ¿Qué característica destacada tiene el diseño de las palas? Las 3 palas son transparentes y retráctiles, lo que significa que se pliegan y desaparecen cuando el ventilador no está en uso.

3. ¿Qué funciones ofrece su fuente de luz LED? La luz LED es regulable en intensidad y temperatura de color (3000K-6500K) y tiene una memoria de configuración de color.

4. ¿El ventilador puede utilizarse durante todo el año? Sí, cuenta con una función invierno/verano que permite cambiar la dirección del aire para refrescar o para recircular el aire caliente.

5. ¿Qué herramientas de control y programación incluye? Incluye un mando a distancia para control total y un temporizador programable para 2 y 4 horas.