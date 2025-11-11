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Estos son los mejores chollos por menos de 20 euros para exprimir el 11 del 11

AliExpress rebaja miles de productos en el 11 del 11
AliExpress rebaja miles de productos en el 11 del 11Unsplash
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Noticia

Basado en hechos observados y verificados directamente por nuestros periodistas o por fuentes informadas.

11 nov 2025 - 06:00
Eduardo Álvarez

El 11 del 11 deja bastantes ofertas muy buenas, sobre todo en tecnología, pero también en otros sectores como alimentación.

Desde Estados Unidos llegó el Black Friday y desde China llegó el 11 del 11, ambos en noviembre y, con sus diferencias, dos oportunidades perfectas para hacer compras ahorrando un buen pellizco. En el caso del 11 de noviembre, hablamos de un evento de rebajas en tiendas como AliExpress, que ya vende prácticamente de todo.

No solo móviles u ordenadores, sino también muchos otros productos de supermercado, alimentación y más, así que hay mucha tela por cortar en las ofertas del 11 del 11, en especial gracias a los cupones descuento que ya están disponibles:

  • ESAE03 - €3 de descuento en compras mínimas de €15 
  • ESAE05 - €5 de descuento en compras mínimas de €29 
  • ESAE12 - €12 de descuento en compras mínimas de €69 
  • ESAE20 - €20 de descuento en compras mínimas de €129 
  • ESAE40 - €40 de descuento en compras mínimas de €249 
  • ESAE60 - €60 de descuento en compras mínimas de €369 
  • ESAE75 - €75 de descuento en compras mínimas de €469 
  • ESAE85 - €85 de descuento en compras mínimas de €549

Con estos códigos, por ejemplo, hay packs de productos que caen a menos de 20 euros, caso de las garrafas de aceite de oliva virgen extra, que son mucho más baratas en AliExpress que en cualquier supermercado, por raro que parezca.

El 11 del 11 se celebra este día de descuentos.
De Aliexpress a Sephora: estas son las tiendas con descuentos por el Singles Day

Entre los grandes éxitos de estos días por 20 euros, están los chollos en balizas V16, que serán obligatorias a partir de 2026, pero que deberías ir comprando ya.

No solo eso, sino que también hay productos "de marca" que jamás pensarías en comprar en AliExpress, pero mucho ojo porque el precio que tienen ahora mismo es realmente sorprendente.

Hablamos por ejemplo de packs de Fairy o incluso de papel higiénico, dos productos fundamentales en muchas casas y en los que nunca está de más rascar un poco de ahorro.

Mejores productos por menos de 20 euros en AliExpress

Luz V16 Extrastar

Baliza V16 3.0 Extrastar

20 euros
Chollos 20 euros

San Ignacio Juego de Sartenes de aluminio prensado

18 euros
Chollos 20 euros

Fairy Ultra (6 x 650 ml)

15 euros
Chollos 20 euros

Maleta de viaje de cabina

18 euros
Chollos 20 euros

Edredón nórdico liso de microfibra

19 euros con cupón
Chollos 20 euros

Aceite de Oliva Virgen Extra (5L)

20 euros con cupón
Chollos 20 euros

Pack de Axe Dark Temptation (6 x 150 ml)

18 euros con cupón
Chollos 20 euros

Foxy Seda (42 rollos)

15 euros
Chollos 20 euros

Pack Nivea Q10

20 euros con cupón
Chollos 20 euros

Suavizante Mimosín (8 x 56 dosis)

18 euros

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