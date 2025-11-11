Estos son los mejores chollos por menos de 20 euros para exprimir el 11 del 11

Basado en hechos observados y verificados directamente por nuestros periodistas o por fuentes informadas.

El 11 del 11 deja bastantes ofertas muy buenas, sobre todo en tecnología, pero también en otros sectores como alimentación.

Desde Estados Unidos llegó el Black Friday y desde China llegó el 11 del 11, ambos en noviembre y, con sus diferencias, dos oportunidades perfectas para hacer compras ahorrando un buen pellizco. En el caso del 11 de noviembre, hablamos de un evento de rebajas en tiendas como AliExpress, que ya vende prácticamente de todo.

No solo móviles u ordenadores, sino también muchos otros productos de supermercado, alimentación y más, así que hay mucha tela por cortar en las ofertas del 11 del 11, en especial gracias a los cupones descuento que ya están disponibles:

ESAE03 - €3 de descuento en compras mínimas de €15

ESAE05 - €5 de descuento en compras mínimas de €29

ESAE12 - €12 de descuento en compras mínimas de €69

ESAE20 - €20 de descuento en compras mínimas de €129

ESAE40 - €40 de descuento en compras mínimas de €249

ESAE60 - €60 de descuento en compras mínimas de €369

ESAE75 - €75 de descuento en compras mínimas de €469

ESAE85 - €85 de descuento en compras mínimas de €549

Con estos códigos, por ejemplo, hay packs de productos que caen a menos de 20 euros, caso de las garrafas de aceite de oliva virgen extra, que son mucho más baratas en AliExpress que en cualquier supermercado, por raro que parezca.

Entre los grandes éxitos de estos días por 20 euros, están los chollos en balizas V16, que serán obligatorias a partir de 2026, pero que deberías ir comprando ya.

No solo eso, sino que también hay productos "de marca" que jamás pensarías en comprar en AliExpress, pero mucho ojo porque el precio que tienen ahora mismo es realmente sorprendente.

Hablamos por ejemplo de packs de Fairy o incluso de papel higiénico, dos productos fundamentales en muchas casas y en los que nunca está de más rascar un poco de ahorro.