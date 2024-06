Begoña Gómez responde a las acusaciones sobre la cátedra de la Complutense: "No pretendo hacer negocio con la plataforma"

Begoña Gómez ha salido al paso por primera vez de las informaciones que la acusan de la apropiación indebida de un software de la Complutense, presuntamente abonado con fondos públicos. La mujer del presidente ha enviado una carta a El Economista tras una noticia publicada por el diario en la que se aseguraba que trató de hacer negocio con la Universidad madrileña. "No pretendo hacer negocio con la plataforma a través de una empresa propia", se defiende.

La mujer del presidente alega que "esta aplicación en la actualidad no está siendo objeto de comercialización alguna por parte de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), ni de ninguna otra empresa". Posteriormente, añade que la plataforma "se enmarca entre los proyectos objetivo de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva de la UCM", que ella misma dirige.

En la misiva, Gómez menciona los objetivos del software, entre los que se recuerda "la formación o docencia y la creación de la mencionada plataforma sin ánimo de lucro". Así, la empresaria recalca que esos objetivos "aparecen reflejados en el portal de transparencia de la UCM donde se publica el convenio que la regula".

Gómez advierte, además, que la plataforma "no ha sido registrada como tal todavía por parte de la Universidad, por lo que no existe ningún documento que diga que es de su propiedad". Así, insiste en que el software es "gratuito", y que por lo tanto "no integra opciones de venta, ni aloja ninguna posibilidad de transacción comercial".