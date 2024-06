Belén Esteban, sobre su reencuentro con Terelu: "Yo no quiero vivir con rencor y duermo todas las noches muy tranquila"

Este fin de semana, las imágenes de Belén Esteban y Terelu Campos bailando sorprendieron a muchos, especialmente por su reciente y sonado enfrentamiento. Por ello, este martes la 'Princesa del Pueblo' ha acudido a Ni que fuéramos para dar explicaciones sobre lo ocurrido.

Durante su intervención, la colaboradora también ha tenido que abordar las declaraciones de María Patiño, que el lunes afirmó que Esteban tiende a involucrar a otros en sus conflictos: "Belén es la que te implica en su guerra, coges, das la cara por ella y tú te quedas colgada".

En su defensa, la de Paracuellos ha replicado que su compañera habría reaccionado de la misma manera: "María hubiera hecho lo mismo que yo. Yo no quiero vivir con rencor y duermo todas las noches muy tranquila". Además, ha añadido: "Yo la implico en cosas porque es mi íntima amiga (...) pero cada una actúa como cree que debe actuar".

No obstante, Esteban ha dejado claro que no pidió disculpas a la malagueña. En cambio, le expresó que prefería discutir sus diferencias en un ambiente más privado: "Le expliqué que no era el momento de hablar y que teníamos que tener una comida para que ella me dijera lo que pensaba y yo le dijera lo que pensaba".

Por su parte, la gallega ha comentado que para ella era "una alegría" ver a Esteban y Campos bailando juntas, aunque eso le haya hecho sentirse "fuera de juego".

Por último, la presentadora ha aclarado que su comentario del lunes fue un ejemplo que no describe completamente la situación: "Ese comentario me salió en un ejemplo que no representa esa frase".