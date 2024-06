Ni que fuéramos ha inaugurado una nueva etapa este lunes en el canal Ten, marcando el inicio de un capítulo renovado en su trayectoria televisiva. Este estreno no solo ha sido un todo un acontecimiento para el programa, sino también una oportunidad para dejar atrás viejas rencillas, tal y como lo ha demostrado Belén Esteban al referirse a su conflicto con Terelu Campos.

Durante su intervención, la 'Princesa del Pueblo' ha respondido a las declaraciones de la hija de María Teresa Campos, emitidas en D Corazón, en las que había insinuado que Belén tenía condiciones laborales mejores a las de sus compañeros, a lo que Esteban ha replicado: "Estás mintiendo, haces entender cosas que no han pasado".

La colaboradora ha desmentido categóricamente las acusaciones de su excompañera: "Ella no dio opción a ser contratada". No obstante, ha querido enterrar el hacha de guerra: "Yo voy a parar ya esto".

La discusión también ha tocado aspectos personales, como la falta de apoyo que Terelu mencionó. "Yo me enfado porque tú no me mandas suerte", ha dicho la tertuliana, que también ha recalcado que había intentado mantener el contacto en los momentos que consideraba oportunos: "Te he llamado cuando creo que te tenía que llamar, pero tú no me has contactado para preguntarme cómo está mi madre".

Para finalizar, Esteban le ha expresado sus mejores deseos, aunque no sin reafirmar su postura. "Te deseo lo mejor. Te deseo que el contrato que tienes con Mediaset te salga. Yo ya no voy a contestar más, pero te lo digo bien claro, Terelu: estás mintiendo".