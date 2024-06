Kiko Matamoros habla sobre su ideología: "Me dicen mucho ahora fascista"

Kiko Matamoros ha sido uno de los últimos invitados al pódcast El Sentido de la birra. En el programa de Ricardo Moya, conocido por ser uno de los programas más vistos de entrevistas, el televisivo ha querido hablar sobre cómo es su relación en redes sociales.

Por eso, el colaborar de Ni que fueramos shhh ha explicado como a él no son pocas las personas que le dicen todo tipo de insultos. "En las redes y tal de repente: cocainómano, hijo de puta, fascista. Eso me lo dicen mucho ahora, lo de fascista", ha asegurado muy serio.

Sin embargo, él tiene claro que esto se debe a que no apoya la política del presidente del Gobierno. "Fascista porque no estoy de acuerdo con Pedro Sánchez, entonces ya soy un fascista. O con Junts", le ha asegurado al presentador.

Por eso, ante las palabras de Matamoros, Ricardo Moya no dudó en lanzarle una dura pregunta: "¿Estás de acuerdo con ideologías fascistas?". Así, con una sonrisa y parando un segundo a pensar, respondió: "Eso es lo que les digo: 'Dime cuándo".

"Dicen: 'Tu amigo Abascal'. ¿Dónde has visto tú un tuit donde yo apoye a Abascal o que haya dicho yo a favor de Abascal?", ha asegurado, "lo hubiera hecho, me importa tres cojones, pero no". Porque, como así ha explicado, la gente está "cada vez más radicalizada".

"Se está construyendo un muro, que lo del muro es cierto, pero se está construyendo a marchas forzadas y por intereses absolutamente espúreos", ha sido la reflexión final. Unas palabras que muchas personas también han apoyado en el clip subido a TikTok: "Más claro el agua".