Isa Pantoja revela el motivo de su llanto en redes sociales y lanza un dardo a su madre: "Menos dedicatorias y más llamadas"

En los últimos días, Isa Pantoja ha preocupado a todos sus seguidores al asegurar, a través de las redes sociales, que no se encontraba nada bien y, llorando, apuntó que se veía obligada a acudir a urgencias.

Así, este martes, una colaboradora de Vamos a ver ha contactado en directo con el matinal de Telecinco para actualizar cómo se encuentra y tranquilizar tanto a sus compañeros como a sus fans.

"Es angustioso porque arrastraba una bronquitis y el polvo de la obra no me ha venido bien. Me han dicho que acuda al alergólogo, pude ir ayer mismo y ya me han hecho las pruebas. Estoy ya mucho más tranquila, tenía una rinitis", ha apuntado Isa Pantoja.

Por su parte, Joaquín Prat ha comunicado a su compañera que le había enviado a través de un mensaje de Whatsapp el contacto de un médico recomendado por su madre: "Es muy bueno"; un gesto que Isa Pantoja ha agradecido.

El 'zasca' a Isabel Pantoja

Asimismo, los colaboradores del programa han aprovechado para preguntar a Isa por la dedicatoria que su madre había enviado a través de la interpretación del tema Hasta que se apague el sol, que la tonadillera dedicó a sus nietos: "Esta canción va dedicada a mis cuatro, no hace falta que diga nada más, a mis cuatro".

"Lo veo un poco absurdo, que haga esas reflexiones delante de la gente cuando a mí ni me ha llamado ni me pregunta por ellos. Estaba mejor, pero me ponen de muy mala leche estas cosas. Menos canciones, menos dedicatorias y más llamadas de teléfono", ha asegurado Isa Pantoja, visiblemente molesta.

Respecto al embarazado de su prima Anabel y las imágenes de Isabel Pantoja acariciando la tripa de la sobrinísima, Isa ha apuntado: "Eso es diferente. Que mi prima viva la felicidad con mi madre me parece estupendo".