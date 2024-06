Belén Esteban y Terelu Campos se reconcilian en el fiestón de Joaquín Torres: así fue el momento

Belén Esteban se encuentra pasando por uno de los mejores momentos después de que Ni que fuéramos haya pasado a la televisión. Tanto es así que la colaboradora se ha dejado ver feliz en un 'fiestón' organizado por Joaquín Torres y Raúl Prieto. Al evento del año también ha acudido Terelu Campos, con quien se la ha podido ver bailando a modo de reconciliación.

hace algunos días la hija de María Teresa Campos y Belén Esteban protagonizaron un desencuentro que demostraba que su relación se encontraba en uno de los peores momentos. Sin embargo, este reencuentro habría cambiado el rumbo de la relación. Belén invitaba a Terelu a bailar con ella, y aunque al principió se mostró un poco reticente e incómoda, terminó uniéndose a su excompañera en la pista de baile.

En una visita de la de Paracuellos al programa de Marc Giró, aseguraba que no esperaba a Terelu Campos en Ni que fueramos, unas palabras que no habrían hecho mucha gracia a la excolaboradora de Sálvame, quien le echaba en cara a Belén que no le hubiera preguntado cómo se encontraba. Esta conversación desencadenaba una ola de reproches que demostraría la ruptura total de la amistad entre ambas.

Belén Esteban también se encontró con Sonsóles Ónega en la fiesta, ambas la disfrutaron al máximo y pudieron compartir sus confidencias después de un largo tiempo sin verse. Además, Esteban subía una foto a sus redes sociales con la presentadora de Antena 3 y Miquel Valls.

Según la colaboradora de Ni que fuéramos, se lo pasó en grande en la fiesta junto a sus compañeros: "Gracias Joaquín Torres y Raúl Prieto por la fiesta de ayer. Como siempre, para flipar. Feliz de ver a Sonsoles Ónega, Miquel Valls y William Levy y el resto de invitados", escribía en sus redes sociales.

Una celebración de la vida

El evento se celebró justo un año después de que Joaquín Torres tuviese que enfrentarse a una operación de prótesis de cadera que terminó complicándose: "Raúl estaba convencido de que yo tenía una infección de huesos. Al final tenía razón, se me había instaurado en las placas que me habían instaurado el 12 de diciembre y no se detectaba. Podría haber causado un cáncer de huesos y hubiera pervertido la prótesis. Mi médico pidió por precaución unos cultivos y ahí salió todo, un virus muy complicado".

Ahora, el colaborador de televisión ha querido compartir con sus amigos más cercanos su mejoría y todos han brindado por la vida. Además, la celebración ha servido de escenario perfecto para reencuentros y, para recuperar alguna que otra amistad que se encontraba en la cuerda floja.