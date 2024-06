Sánchez anuncia que España dará un paquete adicional de 16 millones de euros en apoyo a Palestina

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes que España movilizará un paquete adicional de 16 millones de euros en apoyo a Palestina. El mandatario español ha participado junto a más de 70 representantes gubernamentales en la Conferencia Internacional sobre la Respuesta Humanitaria de Emergencia para Gaza que se celebra en Jordania. La reunión, organizada por el Reino Hachemita , Egipto y Naciones Unidas, tiene como principal objetivo acordar "pasos prácticos" para la entrega de ayuda "de manera inmediata, adecuada y sostenible" a Gaza.

Durante su intervención, el presidente español ha asegurado que "la situación es más grave que nunca" en Gaza por lo que ha propuesto aumentar significativamente la ayuda humanitaria y los flujos de esta ayuda para "garantizar" que lleguen. Sánchez ha recordado que en 2023 España triplicó su apoyo a Palestina, alcanzando una cifra de 50 millones de euros, incluyendo ayuda humanitaria y financiación al desarrollo. Así, ha anunciado que esta ayuda continuará en 2024 y ha anunciado el nuevo paquete de 16 millones adicionales en apoyo a Palestina.

"La acción humanitaria, la recuperación y la reconstrucción de gaza son fases distintas de un proceso que estamos respaldando hoy y que debe llevar finalmente a la creación del Estado Palestino y el cumplimiento de la solución de los dos Estados", ha explicado el mandatario español, que ha insistido en que esto "no va en contra de Israel".

Sánchez ha afirmado también que acoge positivamente la adopción del Consejo de Seguridad del plan de paz de Estados Unidos para una tregua en Gaza que ha sido aprobado este lunes con 14 votos a favor y la abstención de Rusia. "Instamos a Hamas he Israel a que actúen de manera responsable", ha pedido el presidente español, antes de recordar que todas las partes deben cumplir con las medidas provisionales del Tribunal Internacional de Justicia, que pide un alto el fuego y que se detenga la ofensiva militar en Rafah, en el sur de Gaza.

En el mismo sentido se ha pronunciado el secretario general de la ONU, António Guterres, que ha pedido a todas las partes a aprovechar la "oportunidad" que supone el plan de paz presentado por el presidente Joe Biden, insistiendo en que "la solución a la crisis humanitaria" que vive este enclave palestino es "política".

En las últimas horas un alto cargo del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha subrayado este martes que "aunque hay puntos que no aceptan, los principales son positivos" y ha recalcado que la misma no podrá ser aplicada "si la ocupación no la respalda". "La resolución del Consejo de Seguridad (de la ONU), pese a sus carencias, apoya un cese permanente de los combates y la retirada de la ocupación de la Franja de Gaza", ha dicho Osama Hamdan, que ha agregado que el grupo islamista está dispuesto a "cooperar" con los mediadores para implementarlo.

El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, ha asegurado este martes desde Jordania que el mensaje de Hamás es "esperanzador". Además, este lunes dijo ante la prensa durante su visita a Egipto e Israel que el Estado hebreo sí había dado el visto bueno a la propuesta de tregua. Sin embargo, Israel todavía no se ha pronunciado de manera oficial. La propuesta presentada por Biden incluía tres fases en las que se produciría el cese definitivo de los combates, algo que Netanyahu ha negado, llegando a decir públicamente que el plan presentado por Biden tenía "lagunas" y que no se retirarían hasta "eliminar a Hamás".