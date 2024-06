El 50% de las personas con discapacidad se sienten solas, 30 puntos por encima de la media nacional

El 20% de los adultos que viven en España se sienten solos en este momento y el 13,5% sufre soledad crónica, desde hace dos o más años, si bien entre las personas con discapacidad la prevalencia de soledad no deseada es 30 puntos superior a las que viven sin discapacidad, con un 50,6%. Además, las mujeres con discapacidad afirman padecer soledad no deseada en mayor proporción que los hombres, con un 54,3% frente al 45,7%.

Así lo pone de manifiesto el ‘Barómetro de la soledad no deseada en España 2024’, elaborado por Fundación ONCE y Fundación AXA dentro del Observatorio Estatal de la Soledad No Deseada y que fue presentado este lunes en un acto conducido por el director general de Servimedia, José Manuel González Huesa, que se celebró en la sede de Por Talento Digital de Fundación ONCE y en el que participó el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy.

El encargado de exponer sus principales resultados fue el director del estudio, Raúl Ruiz, de Fresno, the right link, quien explicó que el mismo, que actualiza el presentado en 2015 y 2022, se basa en 2.000 entrevistas telefónicas y demuestra que la soledad se vive “con más virulencia” entre los jóvenes de entornos rurales y las personas mayores de entornos urbanos y que las mujeres se sienten más solas que los hombres.

El objetivo del informe es “identificar la incidencia de la soledad no deseada, indagar en las posibles causas o correlaciones y conocer la opinión de la población sobre el fenómeno del aislamiento involuntario”.

El 'Barómetro de la Soledad no Deseada en España 2024' concluye que el del aislamiento involuntario es en este momento "un problema persistente”, dado que dos de cada tres personas (67.7%) que confiesan estar en esta situación llevan conviviendo con ella desde hace más de dos años y un 59% desde hace más de tres.

Siete de cada diez ha sufrido soledad

En paralelo, Ruiz explicó que, incluso las personas que dicen no sentirse solas en este momento, han experimentado sentimiento de soledad alguna vez (63%), por lo que, según sus cálculos, “siete de cada diez personas han sufrido soledad no deseada en alguna etapa de su vida” y, teniendo en cuenta la intensidad, casi la mitad de la población (49,3%) sufre soledad no deseada en el presente o ha sufrido soledad “de manera intensa en el pasado”.

Tras puntualizar que, pese a ello, la soledad “tiene solución en muchos casos", como demuestra el hecho de que el 50,4% de la población se ha sentido sola en mayor o menor medida “en alguna etapa de su vida, pero no en el memento presente”.

La soledad es “algo más frecuente” en las mujeres (21,8%) que en los hombres (18%) y, según el estudio, la prevalencia del aislamiento voluntario es “mucho más elevada” entre las personas que tienen “dificultades” en las áreas de la salud, la economía, el desempleo o el de la discapacidad y hay factores que, además de una mayor prevalencia, “implican una mayor probabilidad de sufrir soledad no deseada, como tener dificultades económicas, origen extranjero, vivir con un problema de salud mental, ser joven o estar en desempleo teniendo entre 30 y 54 años.

“Tener una salud muy mala, mala o regular implica una probabilidad tres veces mayor de sufrir soledad no deseada y vivir con un problema de salud mental, diagnosticado o no, en 2,4 veces”, abundó, para advertir de que la prevalencia de la soledad no deseada es el doble entre las personas que viven solas que entre las que viven acompañadas (34,5% frente al 17,4%).

Por último, el 57,9% de la población piensa que son las ONG las instituciones que realizan “mayores esfuerzos” para “luchar” contra la soledad no deseada, mientras el 47% piensa que es el Gobierno central quien tiene la responsabilidad en primer lugar de luchar contra la soledad.

A la luz de estos resultados, la presidenta del presidenta del Observatorio Estatal de la Soledad No Deseada (SoledadES), Matilde Fernández, se mostró convencida de que es el municipio, el entorno más cercano al ciudadano, el que debe “liderar la suma de las micropolíticas” para atajar esta problemática y que, a su juicio, “tienen que ver con hacer comunidad y barrio, un trabajo en la cercanía, apoyando y potenciando a quienes quieren hacer algo” para combatirla.

“En el siglo XXI, el Estado del bienestar tiene que analizar las causas que siguen produciendo exclusión, malestar social, aislamiento y soledad”, agregó, para apostar por impulsar una red para “seguir impulsando todo lo pequeño, todo lo que es proximidad y cercanía de la gente” al tiempo que continuar haciendo estudios cualitativos que “nos dén unas prioridades sobre qué aspectos hay que mejorar del Estado del bienestar”.