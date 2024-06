El PSOE pide acabar con las "cuitas internas" a su izquierda y descarta un adelanto de las elecciones generales

El adelanto de unas elecciones generales, como pide el Partido Popular, es una opción que descarta Ferraz. La portavoz del PSOE, Esther Peña, ha sido bastante clara al respecto en la rueda de prensa posterior a la Ejecutiva del partido. "Si alguien esperaba algún tipo de adelanto, que abandone toda esperanza porque tenemos Gobierno progresista para rato", ha señalado Peña, que ha valorado positivamente los resultados del PSOE de este domingo. Sin embargo, se ha mostrado preocupada por la situación de los partidos a la izquierda del PSOE, sobre todo con Sumar. "El PSOE quiere una izquierda fuerte y unida a su izquierda", ha apuntado la portavoz, que ha animado a que Sumar y Podemos miren con "rigor y seriedad" a los retos que hay "por delante". Desde Ferraz aseguran que estos partidos deberían acabar con las "cuitas internas".

También ha pedido al PP "que pare" con su estrategia de "bendecir" a la "extrema derecha", que a su juicio ha acabando dando alas a un partido 'ultra' más, 'Se acabó la fiesta' del ultraderechista Alvise Pérez. "La alternativa del PSOE no es centrista, es ultraderechista, y esto no son buenas noticias para el país", ha señalado la portavoz, que ha criticado que la propuesta de Feijóo haya sido "insultar al adversario" y "cuestionar su legitimidad para gobernar". "Feijóo se ha desvelado como un populista ultraderechista confeso", ha dicho acto seguido Peña, que cree que "no es justo para España que quiera gobernar a cualquier precio".

Ha reconocido que el PP está "fuerte", aunque a su juicio no lo está Feijóo como líder del partido. "El PP partía de arrasar al PSOE y solo ha conseguido temporalmente que los barones no tumben a Feijóo y solo ha logrado absorber todo el voto de ciudadanos", ha plasmado. Pero ha criticado que para llegar a ello haya tenido que pagar un coste "muy alto", con una polarización permanente, ruido en las calles y "un discurso de ultraderecha" que ha fortalecido a los partidos de extrema derecha.

En el caso del PSOE, ha valorado que "resistir es una forma de vencer" y aunque les hubiese gustado ganar, son conscientes de que partían de una desventaja "importante" y de "un marco ultra" con un PP "ultraderechista que ha echado el resto a través de todos sus calanes y sus líneas". Con todo, ha insistido en que están "satisfechos" con sus resultados aunque no pueden "celebrar" que la ultraderecha sume y crezca. Fuentes de Ferraz creen que les habría faltado una semana más para poder empatar al PP y aseguran que la recta final ha sido clave en la remontada. Calculan que el PSOE comenzó a subir tras las elecciones catalanas, pero sospechan que ha habido muchos votantes que al final se han abstenido.

El PP debe "desinflar" a la ultraderecha

Peña ha opinado que si el Partido Popular "desinflara" sus actuaciones "nos iría mejor a todos en general pero al PP en particular". Ha asegurado que los bloques están "prácticamente igual" pese a que los de Feijóo llevan un año con "descalificaciones, incendiando las calles" lo que solo ha servido para "inflar" a la ultraderecha. "Hay una tarea importante del PP. Tiene la obligación de desinflar a la ultraderecha que ellos mismos inflaron", ha asegurado.

Pese a que Peña ha llamado a Feijóo "populista ultraderechista confeso", desde Ferraz creen que el PP es el que tiene que rebajar el tono y que ahora sería un buen momento ya que no hay "prisas electorales" que hagan exagerar los mensajes de unos y de otros.