Los fans de Taylor Swift desafían al calor de Madrid en un día inolvidable y con los nervios a flor de piel

Redactora SEO '20minutos'

Graduada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Trabajo como redactora en la sección de Ciudades realizando noticias de actualidad así como temas SEO enfocados al posicionamiento de contenido local. Entré a 20minutos en marzo de 2022 como becaria en Estilos de Vida, sección en la que elaboré contenido enfocado a Gente, Televisión, Música y Cultura. También he pasado por la sección de Última Hora donde he publicado noticias de caracter nacional e internacional, he cubierto directos y he realizado reportajes de ámbito social.