Cuándo será el próximo concierto de Taylor Swift en España

Tras 13 años de espera, Taylor Swift celebró ayer el primero de sus dos conciertos en Madrid de la gira The Eras Tour. Un evento único que reunió a decenas de miles de personas en el icónico estadio Santiago Bernabéu. Ni la propia Taylor Swift se creía haber tardado tanto en volver a España.

De hecho, la reina del pop estadounidense confesó a sus 'swifties' estar fascinada por el espectacular estadio. "Oh, this place is huuuuge. It just goes up and up and up..." exclamó Taylor Swift ante los 65.000 espectadores que se apoderaron del templo del Real Madrid por unas horas.

Taylor Swift es la artista del momento y una auténtica sensación que mueve masas. Y no solo hablamos de fans. La artista de Pensilvania es una máquina de hacer dinero. Con sus 152 conciertos en cinco continentes, 'The Eras Tour' se ha convertido ya en la gira más lucrativa de la historia.

¿Cuándo volverá Taylor Swift tras su éxito en Madrid?

Lo cierto es que no hay fecha aún para un nuevo concierto en Madrid (ni en España). Eso sí, Taylor Swift confirmó durante su primer concierto ayer en Madrid que no tardará otros 13 años en regresar a España tras el espectacular ambiente y acogida en el Bernabéu.

Duración del concierto de Taylor Swift de Madrid: ¿a qué hora termina?

El concierto de Taylor Swift tiene una duración aproximada de tres horas o tres horas y media. Durante todo el espectáculo, la artista recorre su carrera musical a través de algunos de sus grandes éxitos y canciones más personales.

Así, Taylor Swift representa cada uno de sus álbumes a través de una de sus "Eras". Todos con estética y ambiente diferente, para resaltar y destacar los diferentes estadios y momentos por los que ha pasado durante su vida y carrera musical.

A qué hora empieza el concierto de hoy de Taylor Swift

El concierto empieza a las 20:00 horas. Sin embargo, los teloneros de Taylor Swift, el grupo Paramore, comienzan a las 18:45 horas. Mucho antes abren las puertas del Santiago Bernabéu para acoger a los 'swifties'.

En concreto, a partir de las 16:45 de la tarde, los fans podrán comenzar a entrar por los diferentes puntos de acceso para asistir al segundo concierto de Taylor Swift en Madrid.

El precio de las entradas de los dos conciertos de 'The Eras Tour' de Taylor Swif en Madrid

'The Eras Tour' es la gira más lucrativa de un artista hasta el momento. Tanto es así que en Estados Unidos sus más de 60 conciertos de la gira, han recaudado más de 1.000 millones de dólares con cuatro millones de entradas vendidas.

En España, el impacto económico no es menos importante. Los precios de las entradas llegaron a rondar los 600 euros en algunos casos. La patronal de hostelería de Madrid calcula que el impacto total de cada concierto de Taylor Swift ascenderá a 10 millones de euros. Otras cifras bien diferentes son las estimaciones que prevé el profesor de OBS Business School y director de Eurocofín, Carlos Balado, que calcula un impacto económico para Madrid de unos 150 millones de euros.

Y es que según los analistas se estima que los 'swifties', los seguidores de la artista americana, se gastarán entre 1.000 y 1.300 euros en Madrid.