Kate Beckinsale contesta con contundencia a sus críticos: "Estoy tratando de sobrevivir"

Kate Beckinsale únicamente compartió un vídeo en el que aparecía con los preparativos de maquillaje, peluquería y vestuario para una de sus próximas películas, Stolen Girl, en la que compartirá protagonismo con Scott Eastwood y que está ambientada en los años 90. Pero algunos seguidores prefirieron aprovechar el post para criticar a la actriz.

Beckinsale, de 50 años, aparecía bromeando mientras lucía una serie de cortes de pelo estilo retro y un vestido ceñido. Y precisamente esa era la razón por la que más le increpaban en la sección de comentarios: por su supuesta extrema delgadez.

La intérprete, que acaba de atravesar un grave problema de salud que ha tenido muy preocupados a sus fans durante varias semanas, con actualizaciones cada vez más raras en las que aparecía hospitalizada sin que se supiese el motivo concreto, así como una pérdida muy importante para ella —la muerte de su padrastro, Roy Battersby—, no ha dudado en responder con contundencia.

"Lamento decirte esto, Kate, pero te ves demasiado delgada. Siempre has logrado un gran equilibrio, pero cuando tus pómulos comienzan a sobresalir significa que ese equilibrio se ha perdido...", escribía un usuario al que la intérprete no le había pedido su opinión junto a emoticonos de un rostro llorando.

Y Kate Beckinsale no ha dudado en salirle al paso y responderle con contundencia. "Cuidé a mi [padrastro] hasta su muerte a principios de este año. Mi madre también está intentando superarlo. Me estoy adaptando a haber visto morir a mis dos padres, uno cuando yo tenía cinco años y el otro en enero de este año", ha comenzado.

"He perdido a mi alma gemela, mi gata desde hacía casi 19 años, también el año pasado. He pasado seis semanas en el hospital debido a no parar de vomitar con sangre [de un desgarro de Mallory-Weiss] causado por el estrés de todo un año que abrió un agujero entre mi esófago y mi estómago", ha continuado.

Kate Beckinsale slams critics calling her too ‘thin’ after health scare: ‘I am trying to survive’ https://t.co/2B30G8ev72 pic.twitter.com/qUhJi24jFI — Page Six (@PageSix) May 27, 2024

Asimismo, la actriz de Pearl Harbor o Van Helsing ha puntualizado que también experimentó "un brote severo de la enfermedad de mastocitos [mastocitosis]" que fue "atenuado por el estrés, la conmoción y el dolor".

"Eso es lo que estoy dispuesta a revelar y que ha contribuido a una cierta pérdida de peso. Pero lo que tú pienses de mi apariencia y de cómo debo lucir, independientemente de las circunstancias de mi vida y la de mi familia, no me importa", ha añadido, "porque yo estoy tratando de sobrevivir a pérdidas insoportables y a un trastorno de estrés postraumático reactivado al descubrir el cadáver de mi padre cuando era muy pequeña y estaba sola de noche, y estoy trabajando para mantener a la familia que me queda".

Asimisimo, la intérprete le ha afeado que sienta la necesidad de "intimidar a las mujeres" por su físico. "El hecho de que te gusten las chicas más gordas que yo no figura en las cosas que son importantes o relevantes. No me importa cuáles son tus gustos por las mujeres. Me importa que pienses que cualquiera necesita ser informado de ello... Hazlo mejor la próxima vez", ha finalizado.

Por último, y ante otro comentario no pedido que le insistía en que "comiese algo" porque le estaba preocupando su "delgadez", Kate Beckinsale ha sido más escueta y directa: "Basta".