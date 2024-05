La reciente hospitalización durante varias semanas de Kate Beckinsale hizo encender las alarmas, sobre todo porque era del todo desconocida la causa de que la actriz estuviese tanto tiempo en el centro médico. Y, de hecho, las suposiciones llegaron a señalar posibles operaciones estéticas como el motivo de sus problemas de salud, dado que los rumores de que se ha operado han sido habituales durante su vida.

Pero ahora, la intérprete de la saga Underworld, Van Helsing o Pearl Harbor, de 50 años, ha utilizado su cuenta de Instagram para responder a todos esos haters y troles que la han acusado de haberse sometido a cirugía o que la han atacado con sus comentarios.

"Odio hablar de esto porque me niego a añadir algo a este tema de conversación, pero si lo hago es porque el acoso insidioso de cualquier tipo, con el tiempo, pasa factura", ha comenzado diciendo Beckinsale en una publicación en la que ha compartido dos pequeños vídeos de ella tomados con unos 20 años de diferencia.

"Cada vez que publico algo (y, por cierto, ha sido el caso desde que tenía 30 años) me acusan de haberme sometido a una cirugía irreconocible, haber usado Bótox o rellenos faciales o estar obsesionada con parecer más joven. Y, de verdad, es una tarea tan tediosa y sutilmente viciosa de hacerle bullying a alguien", ha añadido.

La intérprete ha añadido que son constantes los comentarios como "Dios mío, estás irreconocible" o "Vaya, ya ni siquiera te pareces a ti misma" y que, en la mayoría de ocasiones, son las mujeres quienes se los hacen". "Evidentemente he envejecido, todo el mundo lo hace. Pero no me preocupa demasiado envejecer, porque encontré a mi padre muerto cuando tenía cinco años", ha dicho.

La británica ha usado esa puntualización para explicar que pasó su adolescencia con una "grave ansiedad y ataques de pánico" por creer que iba a morir de un ataque cardíaco como él. De ahí que considere "profundamente irónico" que se le suponga un miedo a envejecer.

Por último, la actriz ha comparado los dos vídeos, comentando que en su juventud era "más pálida", que tenía la cara más redonda y que las técnicas de maquillaje eran otras. Al compararse con un vídeo reciente, es lógico que se vean cambios y si bien no cree que su post detenga a los haters, sí cree que alguien aprenderá una lección.

"También lo publico porque, da igual como sea alguien, acusarlo constantemente de cosas que no ha hecho o de estar obsesionado con la juventud cuando en realidad, por ejemplo ahora, estoy centrada en sobrevivir a una pérdida, es acoso. Por favor, parad", ha finalizado.