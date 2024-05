Bruce Springsteen cancela cuatro conciertos en Europa por prescripción médica: regresará en Madrid

Volverá justo para su concierto en Madrid el próximo 12 de junio, pero Bruce Springsteen ha dado a conocer este domingo a través de su cuenta de Instagram que ha cancelado y pospuesto sus próximos sus tres próximos conciertos en su gira europea después de no cantar este pasado sábado en el espectáculo que tenía agendado en Marsella.

El cantante de éxitos como Born to Run, Dancing in the Dark o Glory Days, de 74 años, aplazó este fin de semana su show en la ciudad francesa dentro de su E Street Band 2024 World Tour debido a "problemas vocales", lo que ha llevado a consultar a sus médicos, que le han recomendado un mayor tiempo de reposo y descanso.

"Tras el aplazamiento de ayer en Marsella debido a problemas vocales, los exámenes y consultas adicionales han llevado a los médicos a determinar que Bruce no debería actuar durante los próximos diez días", comienza el comunicado.

Por ello, "con esto en mente", se añade en la nota, quedan igualmente aplazados los espectáculos previstos para Airport Letnany en Praga, en República Checa, así como los dos siguientes en el estadio San Siro en Milán, en Italia, programados para el 28 de mayo y el 1 y 3 de junio, respectivamente.

"Las nuevas fechas para estos espectáculos se anunciarán en breve", se anuncia en el comunicado, así como también se les da instrucciones a aquellas personas que posean entradas para algunos de estos conciertos que quieran solicitar sus reembolsos en los lugares donde hayan adquirido los tickets.

Por último, el comunicado finaliza explicando que The Boss "se está recuperando cómodamente" y que "él y la E Street Band esperan reanudar esta exitosa gira por estadios europeos el 12 de junio en Madrid en el magnífico Cívitas Metropolitano".

No hay que olvidar que tras dicho concierto todavía ofrecerá dos más en la casa del Atlético de Madrid, los días 14 y 17 de junio, justo antes de partir para dar otros dos conciertos en Barcelona, el 20 y 22 de junio, en el Estadi Olímpic. Tras ello, continuará este tour por Nimega, en Países Bajos; Hannover, en Alemania, y Estocolmo, en Suecia, entre otras ciudades.

Precisamente en septiembre de 2023 el rockero ya pospuso varias fechas de su gira debido a una úlcera péptica, regresando a los escenarios en el mes de marzo en Phoenix, en el estado de Arizona.