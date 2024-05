Ana María Aldón, acusada de "aprovechada": "Los progenitores sabemos cómo alimentar a nuestros hijos"

Visiblemente nerviosa, y muy cabreada, Ana María Aldón ha estallado este domingo en Fiesta por las aseveraciones que dicen que es una "aprovechada" y le acusan "pagar su casa con el dinero que le pasa el torero", en referencia a su exmarido, José Ortega Cano.

"¿Qué me están pagando a mí la casa? Pueden ir al banco y cerciorarse de quién está pagando la casa mensualmente. Una opción es informarse antes de lanzarse al vacío. Yo ya estoy harta, he pasado mucho, he aguantado mucho y ya no", explicaba la colaboradora, muy nerviosa.

"Por aquí ya no paso, voy ya a tiro, no puedo consentirlo más, no puedo más. No hay derecho, no es justo que la gente tenga una información falsa sobre mí", añadía, desencajada.

"A mí nadie me regala mensualmente absolutamente nada. No he hablado nunca del convenio regulador ni lo voy a hacer. No recibo dinero de nadie mensualmente, la hipoteca la pago yo mensualmente", añadía la exsuperviviente sobre el pago de su hipoteca.

"Si a lo que se refiere es a la pensión de alimentos, los progenitores sabemos cómo alimentar a nuestros hijos, sabemos hacerlo muy bien y lo hacemos como queremos", se defendía sobre las noticias sobre ella a las que hacía referencia en su queja.

Además, inesperadamente sacaba la cara por su exmarido: "Mala praxis en ningún momento hay. Un padrazo y una madraza. Lo cuidamos, lo protegemos y si hay alguien que se aprovecha eres tú. Las explicaciones las daré donde tenga que darlas, al igual que tú".