Lo que iba a contar Silvia Tortosa de Carlos Cánovas antes de morir: "El dijo: 'lo siento por ella, pero yo tengo ya una familia y soy feliz'"

Silvia Tortosa dejó preparada su "gran venganza" contra el productor Carlos Cánovas, su marido. María José Zurrón, asistenta de la casa de Silvia Tortosa, contó en Lecturas muchos detalles de esta relación y del estado de ánimo de la actriz, que vivía con "la tremenda angustia de quedarse sola".

La señora desvela que Tortosa y Cánovas se casaron porque él la amenazó con irse de su lado si no lo hacían. También que fue la madre de Carlos quien informó a Silvia de que podían casarse y ella no perdería su pensión americana, que tenía por sus anteriores matrimonios allí y sus casas.

Pero Silvia finalmente la perdió y se sintió "traicionada, engañada y manipulada por Carlos y su madre. Silvia -agrega la asistenta- no la soportaba".

Tras salir a la luz este testimonio, Luis Pliego, director de Lecturas, contó en TardeAR que la actriz dejó escritos cuatro folios que la intérprete tituló 'Mi gran venganza', donde contó cómo se sentía.

Estos folios, en los que aparece lo que iba a ser el borrador de la entrevista que Tortosa iba a dar en Lecturas, cuenta "cómo había sido la ruptura de Carlos Cánovas". "Ella estaba muy dolida porque se sentía utilizada sobre todo económicamente. No sé si ya era amor, era absoluta decepción", relató Pliego.

De ello habló la propia Zurrón en Fiesta. "No me arrepiento de haberle abierto los ojos. Aquello fue su liberación", ha contado la secretaria personal de la actriz, sobre su fallida relación, sobre todo en los momentos finales.

"Todo eran dudas y lo mejor era un detective privado. Fue Silvia Tortosa quien encargó la investigación. En su entorno le dijimos lo que estábamos viendo", relató la mujer.

Los resultados de aquella investigación no dejaban lugar a las dudas. "Ya entonces no se encontraba bien. Se lo fuimos diciendo poco a poco. Ella enseguida se dio cuenta. Llevaba un tiempo muy mosqueada. Además, Carlos cometió una torpeza", comentó, haciendo hincapié en la reacción de la actriz. "Nos pidió que todo siguiera igual cuando vio las pruebas. Me dijo: 'yo soy actriz y voy a hacer la película'. Quería sacar a Carlos del testamento. Hizo todos los movimientos que ella quería. Silvia descubre la infidelidad de Carlos y le quita del testamento".

Sobre la venganza, dijo: "Ella siempre nos dijo que todo lo que le estaba pasando lo iba a contar. No lo hizo porque no le dio tiempo".

"Yo le decía que lo primero era curarse y luego ya se vería. Silvia nunca supo que se iba a morir. Yo le decía que no debía pensar en aquello. Ella me insistía: 'que mi gente sepa que lo voy a hacer'. Yo la he contenido muchísimo. Ella era una mujer de impulsos".

Así, llegó la separación, que pactaron no contar, siendo Carlos Cánovas el que insistió para que la noticia no saliera en prensa. "Pasado un tiempo, Silvia ingresa y nadie se entera de la ruptura. Todos llegamos a un acuerdo. Sabíamos que Silvia ya no estaba bien para exponerse al público y Carlos tampoco quería. Decidimos que todo se hiciera de forma discreta".

"Siempre le he tenido informado de cómo estaba Silvia. Llega un día en el que las noticias no son buenas. Le llamo y se lo digo. Me duele un poco, porque dice que lo siente por ella, pero que tiene otra familia y que es feliz. A mí aquello me duele, pero sigo dándole información".

Según su relato, Tortosa no quería que Cánovas estuviera en su tanatorio. "Ese acuerdo lo rompe Carlos. Me llama y me dice que se tiene que presentar en Barcelona. Le insistí que no. Lo que hizo fue romper un pacto".