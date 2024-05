El juicio contra Daniel Sancho, acusado del asesinato premeditado del cirujano colombiano Edwin Arrieta, concluyó a principios de mayo en Tailandia con un alegato final del acusado tras un proceso que se había iniciado el 9 de abril y que duró casi un mes.

El chef español, en su turno final de palabra ante el juez y según fuentes presentes en la corte provincial de Koh Samui, cargó contra la Policía tailandesa y se declaró no culpable del asesinato de Arrieta, con o sin premeditación.

"Se sintió amenazado y se vio obligado a protegerse, fue en defensa propia, sin intención", explicó al salir del tribunal el abogado tailandés de Sancho, Apichart Srinual. El chef español solo ha reconocido la acusación de descuartizamiento, según aseguran las citadas fuentes a 20minutos, lo que apenas supone un delito menor de profanación de cadáver.

Ahora, casi un mes después de que el juicio quedara visto para sentencia, que se hará pública el próximo 29 de agosto, sale una nueva información que aporta algo de luz al caso: el motivo por el que Sancho no regresó a España tras la muerte del médico. Hay que recordar que la muerte de Edwin Arrieta fue el 2 de agosto y la detención de Daniel Sancho se produjo tres días después, el día 5.

Según contó en Fiesta el periodista Alejandro Entrambasaguas que ha hablado con la agencia en la que el hijo de Silvia Bronchalo y Rodolfo Sancho adquirió el vuelo a Tailandia y a la que acudió en hasta "cuatro ocasiones". "Aquí empezó el caso Sancho", ha dicho. "No tenía dinero para pagar los billetes, había intención de pagar la vuelta", ha señalado el colaborador.

"Él quería estar en Tailandia alrededor de una semana", ha dicho el periodista. Sancho tenía, entonces, la intención de regresar a nuestro país, ya que "solo compró la ida". Sin embargo, "no tenía dinero". "Usó varias tarjetas de crédito que no tenían dinero. Estaba nervioso, porque en la agencia detectaron que no tenía dinero", ha relatado.

"Cuando saltó el caso, se acordaron de él porque fue con varias tarjetas de crédito. Pensaron que había robado las tarjetas. El viaje le costó en torno a mil euros", añade la agencia, siempre según el periodista.

Según Alejandro Entrambasaguas, la agencia le ha confirmado que nunca ha recibido ninguna llamada desde Tailandia. "No descarto que a raíz de esta información la policía tailandesa pida una colaboración con la española", ha indicado.