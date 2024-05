Isabel Pantoja vuelve a los escenarios emocionada tras conocerse la boda entre Julián Muñoz y Mayte Zaldívar

Isabel Pantoja ha vuelto a subirse a los escenarios este sábado, justo después de que se confirmase la nueva boda entre Julián Muñoz y Mayte Zaldívar. No se sabe si fue por la noticia o por el calor del publico, pero la tonadillera se mostró especialmente emocionada, aunque lo que si es cierto es que aprovechó los descansos entre canciones para lanzar algún que otro dardo envenenado a la pareja.

La cantante habría estado apartada de los escenarios debido a algunos problemas de salud que le habrían hecho tener que estar en reposo. Sin embargo, este sábado el público le daba una cálida bienvenida en Zaragoza coreando cada una de sus canciones.

Sin embargo, esta reaparición ocurría pocas horas después de que se confirmase la bode su expareja, Julián Muñoz con Mayte Zaldívar. Isabel Pantoja no desaprovechaba la oportunidad para lanzar varios mensajes que han dado que pensar. "Bueno, a mí siempre me ha podido el corazón, quizás no he sido inteligente, porque a mí me ha podido, yo he seguido a mi corazón siempre. Y he ido donde él me ha llevado", decía la cantante.

Otro de los momentos más emocionantes llegó tras cantar Marinero de luces, la canción que Isabel Pantoja había compuesto para Paquirri. La cantante recordaba que el disco en el que se encuentra esa canción es uno de los más especiales para ella. "No era un disco cualquiera, no. En este había muchas vidas, muchas", aseguraba.

"Me preguntan de todo, pero esta pregunta si no me la han hecho más de seis mil millones de veces... Me preguntan si lo quiero todavía, si los años me ayudaron a olvidar, si recuerdo su mirada, su sonrisa... Pues sí, no lo he olvidado nunca, ni lo olvidaré", confesaba la cantante.

Isabel Pantoja no dejó a nadie indiferente, pues también lanzó alguna que otra pulla a sus hijos. "Yo digo una cosa. Hay mucha gente que me van a extrañar, mucha, mucha, mucha, pero ustedes de otra forma. Pero vas a extrañarme, pero vas a extrañarme, poquito o mucho, yo sé, van a extrañarme. Y me da mucha pena, ¿eh? Pero van a extrañarme", decía.

Este regreso de la tonadillera a los escenarios estuvo marcada por la ausencia de Anabel Pantoja. La sobrina de la cantante se encontraba en Canarias, donde tenía el compromiso de asistir a un conocido festival.

La boda de Julián Muñoz y Mayte Zaldívar

Mayte Zaldívar se sentaba hace a penas dos semanas en el plató de ¡De viernes! y aseguraba que no se había vuelto a casar con Julián Muñoz. Siete días más tarde, se confirmaba el registro del enlace. Esta polémica decisión ha desatado los rumores y según apuntaban en el programa Fiesta, la expareja podría estar dispuesta a darse el 'sí quiero' de nuevo para "dejar las cosas bien atadas cuando Julián falte".

Luis Rollan afirmaba que la boda sería para "dar viabilidad a unos documentos a posteriori de la muerte de él y si no no podrían ser, la única persona que podría autorizar sería la viuda. Esta boda es para dar viabilidad económica a unos documentos de Julián".