Fernando de Yarza, a los periodistas ucranianos: "Hacéis un gran trabajo en unas circunstancias terribles, nunca os dejaremos"

El presidente de la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (WAN-IFRA) y presidente de Henneo, Fernando de Yarza, ha viajado —antes de ceder el testigo de su presidencia la próxima semana en Copenhague— a Ucrania, donde pudo conocer in situ durante tres días la difícil labor de los periodistas en un momento de máxima tensión entre Rusia y el país ucraniano.

De Yarza estuvo acompañado por Bartek Hojka, representante de la Asociación de Periodistas de Polonia; Vincent Peyrègne, CEO de WAN-IFRA, y Miguel Ángel Liso, director editorial de medios de Henneo. Durante el viaje mantuvieron diferentes encuentros en la ciudad de Lviv, a 70 kilómetros de la frontera con Polonia, con responsables de las principales asociaciones de periodistas de Ucrania y con directivos de periódicos y grupos de comunicación del país que no dudaron incluso en viajar 12 horas desde distintas zonas del frente para explicar las dificultades con las que trabajan desde hace más de un año en un contexto de guerra. Todos se desarrollaron en un ambiente muy emotivo y de profundo agradecimiento.

Tenemos claro que lo primero es defender el país, pero tratamos de compatibilizarlo con nuestro trabajo y nos esforzamos en combatir con información veraz la propaganda rusa

De Yarza pudo conocer, a través de testimonios en primera persona, la grave crisis que atraviesa el sector de los medios en este país con problemas de escasez de papel, con cortes constantes de energía que impiden difundir la información a través de los medios digitales e innumerables obstáculos para la distribución de ejemplares que han llevado a un desplome de las ventas sin precedentes. A esto hay que unir los problemas de recursos personales, puesto que numerosos periodistas y empleados han dejado sus trabajos para luchar en la guerra.

Soldados en el hospital de rehabilitación visitado. WAN-IFRA

“Tenemos muy claro que lo primero es defender el país, pero tratamos de compatibilizarlo con nuestro trabajo y, sobre todo, nos esforzamos en combatir con información veraz la potente propaganda rusa”, explicaron representantes de asociaciones de periodistas, que agradecieron la visita de De Yarza y su apoyo desde el inicio de la contienda. “Lloramos de emoción y no de pena porque usted haya venido a Ucrania. Estamos convencidos de la victoria, pero es muy importante que Europa no nos abandone. No nos dejéis nunca. Esta guerra no es solo un ataque a Ucrania, sino a la democracia”, transmitió el periodista Andrii Vdvychenko. El presidente de WAN-IFRA reafirmó su apoyo: “Estáis haciendo un gran trabajo en medio de unas circunstancias terribles. Nunca os dejaremos”.

Durante uno de los encuentros, la presidenta de una de las principales asociaciones de periodistas, Oksana Brovko, entregó a De Yarza —en un acto muy emotivo y cargado de simbolismo— un frasco de cristal con una bandera de Ucrania en su interior. “Esto es un ejemplo real de los valores democráticos. Te queremos hacer entrega de este obsequio como símbolo de no solo por lo que luchamos, sino también por lo que morimos. Cuando alcancemos la victoria, podrás abrirlo, sacar la bandera y celebrarlo con nosotros”, expresó. El también presidente de Henneo agradeció el regalo y señaló que es “una bandera que representa la dignidad, la democracia y el compromiso del pueblo ucraniano con su nación”.

El presidente de WAN-IFRA reafirmó su apoyo: “Estáis haciendo un gran trabajo en medio de unas circunstancias terribles. Nunca os dejaremos”

Durante el periplo por el país, Fernando de Yarza visitó también un hospital de rehabilitación militar donde se recuperan soldados y civiles heridos en la guerra, muchos de ellos víctimas de terribles torturas. En el centro hospitalario se les atiende tanto física como psicológicamente. Además, participó en una emotiva ofrenda a periodistas fallecidos en un camposanto donde se encuentran enterrados más de 600 soldados.