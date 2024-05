Un manual escrito por una fan de Taylor Swift detalla cómo exaltarse sin perder el control

Kat McKenna, una experta en Marketing inglesa, es una de las mayores fans de Taylor Swift. Hecho que podría quedarse sin más en su fervor por la cantante americana, pero lo cierto es que con esta pasión se ha hecho todo un currículum.

La mejor prueba es su libro Look What You Made Me Do (Mira lo que me has hecho hacer), en el que el significativo subtítulo lo dice todo: Qué significa ser fan en la era de Taylor Swift.

"Cuando escuché Today was a fairtayle, mi vida cambió. No es una exageración. Desde ese momento, Taylor Swift me ha acompañado en el camino de la vida. Es mi confidente, mi inspiración y una vía de escape a la realidad". Con esta declaración de fe y de intenciones, se explica este título que está ya en las librerías, editado por Urano, y que tiene cuatro opciones de posible portada, con cuatro colores a elegir: morado, verde, rosa y celeste.

El libro se edita en cuatro colores distintos de portada. Ed. Urano

En días donde el fenómeno Swift lo inunda todo (debido a sus inminentes conciertos en el Bernabéu los días 29 y 30 de mayo), esta guía da consejos para proyectar la emoción que supone ser una swftie (o fan de Swift) y aprovechar ese torrente de energía que proporciona tener esta meta en la vida y en el aquí y ahora.

Instruye igualmente en cómo mostrar el liderazgo y trabajar por un feminismo creciente, con objetivos y acciones deliberadas.

Como experta en plataformas digitales y en cultura 'fan', McKenna también aporta sugerencias de cómo rentabilizar la búsqueda de entradas, manejar bien las redes y convertirse en creador de contenido. Pero sobre todo, trata de inspirar para mantener alto y a la vista de todos el orgullo de pertenecer a esta noble tribu.

Editado en el interior en negro y morado, el libro propone una exaltación de los valores de la taylormanía, pero con control y sensatez. Y sin olvidar que la propia artista trabaja con un objetivo: "Taylor Swift nos demuestra que es posible alcanzar el máximo nivel de fama, ser universalmente querida y ser mujer".