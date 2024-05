Esta es la discografía de Taylor Swift: un repaso por los éxitos de la cantante

La cuenta atrás para el concierto de Taylor Swift ha comenzado. El Bernabéu y sus alrededores se preparan para acoger a la artista estadounidense en lo que se espera será, uno de los grandes espectáculos musicales del año, que tendrán lugar los días 29 y 30 de mayo de 2024.

Si algo es indiscutible en todo esto es que Taylor se ha convertido en todo un fenómeno cultural cuyos logros comienzan a medirse con los de artistas tan reconocidos como Los Beatles, Madonna y Michel Jackson. Este 19 de abril, lanzó 'The tortured poets department' que, cinco minutos después, superaba los tres millones de 'likes' en Instagram. Pero, hagamos un repaso por la historia de su discografía.

Diez discos y más de cincuenta canciones

Taylor Swift a sus 34 años, es la artista que más veces ha ganado el Grammy al Mejor álbum del año, superando nada más y nada menos que a Paul Simon, Michael Jackson y Frank Sinatra. Además, cuenta estatuillas por su disco Fearless en 2010, 1989 en 2016, Folklore en 2021, y Midnights en 2024. Asimismo, Taylor ha ganado, 39 premios Billboar, 40 American Music Awards y varios Guinness. Estos son todos sus discos:

Taylor Swift (2006) Fearless (2008) Speak Now (2010) Red (2012) 1989 (2014) Reputation (2017) Lover (2019) Folklore (2020) Evermore (2020) Midnights (2022)

Entre sus canciones más populares están: Shake It Off, publicado en 2014, cuyo videoclip ha acumulado 3.423 millones de reproducciones en YouTube; Blank Space; Bad Blood junto al rapero norteamericano Kendrick Lamar; You Belong With Me, perteneciente a su segundo disco de estudio, Fearless (2008); Wildest Dreams, sexta canción más reproducida en YouTube; Sytle que suma 839 millones de reproducciones;

We Are Never Ever Getting Back Together, que fue el tema principal de su cuarto álbum de estudio; Red (2012); Love Story, uno de sus mayores éxitos con más de 733 millones de reproducciones y I don't wanna Live Forever (Fifty shakdes Darker) con ZYAN, que puso banda sonora a una de las películas del momento en 2017: 50 Sombras más oscuras.