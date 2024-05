Aerofobia tras las turbulencias en el Singapore Airlines: "Es muy frecuente que aflore o aumente el miedo a volar"

Pocas horas después del terrible incidente en el vuelo SQ321 de Singapore Airlines a causa de las graves turbulencias —tuvo que ser desviado de emergencia a Bangkok, con un muerto y varios heridos a bordo— Alfonso de Bertodano, psicólogo, piloto y director desde hace catorce años de cursos para perder el miedo a volar, recibía "300 mensajes" en Instagram preguntándole qué había pasado. "Muchos lo que quieren, en la inmediatez, para gestionar su fobia, es entender que no va a volver a pasar para no tener ellos miedo a volar".

Aerofobia, así se llama el miedo a volar en un grado tal que la persona que lo sufre se paraliza, tiene sudores fríos, taquicardias o diarrea. Quienes lo sufren cancelan a última hora viajes de novios e importantes congresos profesionales. Algunos, incluso, sentados ya dentro de la aeronave, piden poder abandonarla segundos antes de un despegue.

Las estadísticas que manejan los expertos dicen que esta fobia la padece un 6% de la población, aunque el miedo a volar está más extendido. "Un 25% de las personas lo manifiesta", solía decir Javier del Campo, piloto y psicólogo encargado durante 20 años de cursos para combatir la ansiedad por montar en avión. Un mal que crece cada vez que hay noticias de incidentes como el de Singapore Airlines.

"Es muy frecuente, y lógico, que con acontecimientos de este tipo aflore o aumente el miedo a volar y que tratemos de justificarlo con el argumento de que las turbulencias provocan heridos y hasta muertos", explica a 20minutos el piloto y psicólogo Alfonso de Bertodano.

El miedo a volar, dicen los psicólogos, es de los más comunes, el problema es cuando se convierte en una fobia y te atrapa el pánico. Es tan habitual que ya hay una especialidad clínica, psicología aeronáutica, que combina conocimientos terapéuticos con los de la navegación aérea.

El piloto y psicólogo De Bertodano explica que revertir la aerofobia exige "engranar la capacidad que tenemos de autogestión de la ansiedad con los conocimientos esenciales de aviación. Es fundamental saber cómo desplazar creencias muy arraigadas mediante un conocimiento firme".

¿Quién tiene pánico a volar?

Psicólogos que atienden a personas con fobia a volar explican que en un pequeño porcentaje son personas que alguna vez tuvieron una mala experiencia a bordo, y tienen estrés postraumático, pero son los menos. Los más son personas ansiosas que depositan sus miedo en el avión. Por el desconocimiento de la seguridad aeronáutica y del entrenamiento de los pilotos. De Bertodano añade que hay "predisposición cuando tenemos familiares con miedo a volar" y cuando se es persona "controladora". Con la edad o la maternidad también suele incrementarse este miedo, vinculado a las responsabilidades adquiridas.

¿A qué se le tiene más miedo?

Las falsas creencias sobre el funcionamiento de los aviones y la seguridad son la base del miedo atroz a volar. Javier del Campo solía decir que esta es una "reacción no justificada y desproporcionada". Él identificaba que lo más temido son las turbulencias, seguido de un aterrizaje con viento cruzado o fuerte, el despegue, y decía que un 10% cree que el avión se puede hundir, venirse abajo, algo que es "imposible" por la leyes de la física, defendía. Sobre las turbulencias, explicaba que aunque hay grados, del 1 al 6 (de suaves a huracán), las alas del avión están preparadas y probadas para no romperse en ninguno de los escenarios y que a los pilotos, que comprueban siempre la meteorología, antes y en ruta, solo se les permite entrar en turbulencias hasta grado dos. Aunque en ese caso si no se lleva el cinturón se sale despedido del asiento, de ahí la importancia de llevarlo puesto. Las turbulencias, no en vano, son la principal causa de lesiones en la tripulación y en los pasajeros en accidentes no mortales, reconoce IATA.

¿Cuánto de seguro es volar?

El blog especializado miedoalosaviones ha publicado esta semana un post sobre el efecto del accidente del Singapore en el miedo a volar que defiende que "el riesgo cero no existe, pero en aviación el riesgo es casi cero". Aportan los siguientes datos: "En 2022 hubo 233 personas que fallecieron en un accidente aéreo (de línea aérea comercial) en todo el mundo, contra 1.350.000 que murieron en un accidente de tránsito vial". "En 2023 no hubo accidentes fatales y fue, según IATA, el mejor año para la seguridad operacional de la aviación comercial". También que la tasa total de accidentes en despegues fue de 0,80 por millón. Según este blog, que cita a IATA, "una persona tendría que viajar en avión todos los días durante 103.239 años para sufrir un accidente mortal".

¿Cómo funciona una terapia contra la aerofobia?

Algunas aerolíneas tienen sus propios cursos para perder el miedo a volar, como Air France o Binter. Iberia tenía uno, pero dejó de hacerlo hace años, aunque fuentes de la compañía han asegurado a 20minutos que, ante la creciente demanda, están planteándose recuperarlos. El que dirige el psicólogo-piloto Alfonso de Bertondo lo hace en colaboración con Air Europa. También hay gabinetes psicológicos que ofertan cursos para esta recurrente fobia. Los precios varían mucho, dependiendo del tipo de curso. Online se pueden encontrar desde 60 a 350 euros, pero con vuelos incluidos, para probar el éxito, suben a 1.320.

Los cursos están dirigidos "a personas que son incapaces de tomar un avión debido a la ansiedad" o "aquellas que sufren un terrible malestar durante el vuelo", explican enVolar sin Miedo, de Binter. Combinan el apoyo psicológico con la formación en "la rigurosa formación de los pilotos, los complejos sistemas de seguridad y las diferentes revisiones del aparato". Pero la mejor forma de vencer un miedo es "enfrentándose a él", agregan, por lo que ofrecen vuelos con acompañamiento psicológico para culminar con la terapia de exposición.

"La realidad es que la gestión de la ansiedad en exclusiva se queda corta y solo los conocimientos no son suficiente para trabajar la fobia", explica De Bertondo. La clave del éxito es, a su juicio, "interrumpir el mecanismo del miedo como si fuera un miedo cualquiera y no una fobia".

Recomendaciones para un próximo vuelo

En la web de Iberia tienen un blog con consejos sobre cómo afrontar vuelos cuando aparece el miedo y la inseguridad. En él se aportan artículos con claves relativas a la relajación, al pensamiento en positivo, a la distracción. Los expertos recomiendan comer ligero, llegar con tiempo, y se desaconseja beber alcohol o tomar ansiolíticos. El paso definitivo, es, sin embargo, comprender por qué uno siente miedo a volar y lograr cambiar los pensamientos que producen los miedos. Y, en caso extremo de incapacidad para afrontar un viaje, pedir ayuda.

Preguntado De Bertondo sobre qué pautas daría él a quienes sienten ahora más miedo a volar tras el turbulento incidente de Singapore Airlines y tienen próximamente un viaje en avión, el experto recomienda "mantenerse distraído los días previos", "evitar pensar en bucle en las posibles turbulencias del vuelo", "reducir el volumen de carga estresante antes de un vuelo para que lleguemos con niveles bajos de cortisol", "no mirar la meteorología en destino, salvo para decidir qué es lo que voy a meter en la maleta", y, por último, "comunicarle ese miedo a la tripulación para que le puedan ayudar en un momento dado".