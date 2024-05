La continuidad de las obras nocturnas del Camp Nou peligra: "Nos están tomando el pelo"

La continuidad de las obras nocturnas del Camp Nou cuelga de un hilo. Los vecinos del barrio de Sant Ramon, situado en el distrito de Les Corts, no descartan romper el acuerdo alcanzado con el Barça para alargar los trabajos hasta medianoche en la próxima reunión de seguimiento, que se celebrará el 4 de junio y a la que también acudirá el Ayuntamiento de Barcelona, tras denunciar el incumplimiento por parte del club. "Nos están tomando el pelo", asegura Andrés Quílez, presidente de la Asociación de Vecinos de Sant Ramon, a 20minutos.es en una conversación.

A principios de abril, el consistorio y los vecinos del distrito de Les Corts autorizaron a la entidad culé extender las obras hasta medianoche de lunes a sábado. A cambio, exigieron que los trabajos fueran silenciosos y en interiores a partir de las 20 horas para no generar molestias con el ruido de las máquinas y que no produjeran contaminación lumínica. También pidieron el compromiso de dejar sin ningún tipo de actividad la cantera del antiguo espacio del Miniestadi, en la que se trituran escombros, los sábados, para evitar las molestias con el trajín de los camiones trasladando piedras y levantando polvo.

Trabajadores de las obras del campo del Barça. MIQUEL TAVERNA

Con todo ello, el FC Barcelona perseguía acelerar la remodelación del campo y tener tanto la primera como la segunda gradería del nuevo Spotify Camp Nou para finales de noviembre, justo cuando se celebra el 125 aniversario del club azulgrana, para abrir con un 60% del aforo, tal y como establece el contrato con Limak, la constructora encargada de las obras. Asimismo, la previsión es que la tercera gradería esté terminada a finales de 2025 y, para entonces, solo quedaría acabar la cubierta y lo últimos remates. Con todo, se pronostica que el nuevo estadio del Barça esté completamente listo para junio de 2026.

A mediados de mayo, los vecinos, club y consistorio revalidaron el acuerdo, pero desde entonces los residentes de la zona denuncian que el club ha vulnerado el pacto en varias ocasiones. La primera vez, solo un día después de esta reunión y, la segunda, en la noche del 22 de mayo. "Con el acuerdo salimos ganando todos porque si las obras acaban antes, ganamos todas las partes, pero eso no quiere decir a costa de cualquier cosa", asegura Quílez.

Para el club, es crucial poder seguir con el acuerdo para no retrasar las obras y llegar a los tempos marcados para regresar al coliseo azulgrana. Y es que, mientras los trabajos continúen, el equipo tendrá que seguir jugando los partidos como local en el Estadi Olímpic de Montjuïc.

Grúas en la zona. MIQUEL TAVERNA

"Se lo saltan a la torera"

"El club no ha cumplido con lo prometido", asegura Quílez, quien afirma que en las reuniones el club garantiza que cumplirán con el acuerdo, pero lamenta que luego "se lo saltan a la torera". "¿A quién transmiten los acuerdos?", se pregunta.

Ante esta situación, el presidente de la asociación vecinal declara que se sienten "decepcionados" y están "hartos" de no poder descansar en sus casas. "Estamos dispuestos a que trabajen por la noche dentro del estadio, como se acordó, pero no fuera para montar los andamios y la estructura de la tercera gradería", señala.

Para la cita del próximo mes, asegura que "habrá que tomar otras medidas". "Nosotros hemos cedido lo podido o más. Ahora está en su mano", sostiene. No descartan pedir al Ayuntamiento que no otorgue al club "la licencia de trabajo los sábados ni fuera del horario permitido". Es decir, solo podrían trabajar de 8.00 a 20.00 horas.

Otra imagen de las obras. MIQUEL TAVERNA

Los vecinos vigilan la zona

Por otro lado, el líder del colectivo critica que los vecinos tengan que hacer de vigilantes por las noches: "Esto no debería ser así", apunta. Sin embargo, lamenta que "si los vecinos no vigilamos desde nuestras casas o no hacemos fotos y vídeos, todo queda como una mentira". Desde principios de este año, disponen de un servicio habilitado en el 112, que deriva a la Guardia Urbana y al distrito de Les Corts las incidencias relacionadas con molestias de noche en el Camp Nou.

Este medio también ha conversado con la Associació de Veïns del Camp Nou, que está entre las distintas entidades vecinales afectadas, pero ha preferido no pronunciarse públicamente antes de la próxima reunión con el FC Barcelona y el consistorio.

El Ayuntamiento aplicará las sanciones oportunas

El consistorio han confirmado las incidencias y, ante la situación que viven los vecinos cercanos al Spotify Camp Nou, fuentes municipales han explicado a este medio que se aplicarán las sanciones oportunas en caso de que sea necesario. Además, aseguran que desde el distrito se velará para que estas situaciones no vuelvan a ocurrir.

Desde el comienzo de las obras, en junio de 2023, el Ayuntamiento ha interpuesto dos multas de hasta 300 euros al FC Barcelona por hacer obras en el Spotify Camp Nou fuera del horario establecido. Una de ellas fue en septiembre del año pasado, cuando detectaron actividad no autorizada entre la medianoche y la una de la madrugada. La otra, en agosto, cuando también detectaron trabajos fuera del horario permitido.

El FC Barcelona trabaja para "minimizar" las molestias

Fuentes del club han señalado a este diario que "los trabajos en horario nocturno fueron fruto de la aceptación de un pacto entre el Ayuntamiento, los vecinos y el FC Barcelona de cara a poder acelerar los trabajos y finalizar las obras la antes posible".

Han añadido que "desde el inicio de las obras del Espai Barça, el Club realiza encuentros periódicos con las diferentes entidades vecinales para poder detectar molestias y minimizarlas en la mayor medida posible".

Así será el nuevo Camp Nou

El proyecto actual, denominado Espai Barça, convertirá el Camp Nou en el estadio más grande de Europa en términos de capacidad e incorporará mejoras en innovación, tecnología, sostenibilidad y accesibilidad.

Durante los trabajos, se ha derribado la tercera gradería para dar paso a una nueva, aumentando así el aforo hasta casi los 110.000 espectadores. Esta tercera gradería albergará, junto a la segunda, el anillo de palcos VIP. También tendrá tres grandes pantallas repartidas de forma simétrica para garantizar la visibilidad desde todos los ángulos.

Por su parte, la 'Botiga' estará totalmente soterrada y no se verá nada desde el exterior. Junto a ella se ubicará la zona de vestuarios, 'hospitality' y el Museu. El objetivo es que el entorno del nuevo campo esté totalmente integrado en el barrio y la ciudad.

El nuevo Camp Nou tiene un coste de 1.450 millones de euros. Para erigirlo, el FC Barcelona llegó a un acuerdo para obtener un préstamo con alrededor de una veintena de bancos, fondos y aseguradoras. El club no empezará a devolver el dinero hasta que las obras acaben.