Feijóo concluye que el Gobierno de Sánchez está "solo y roto" y le afea que culpe a la oposición cuando sus socios le abandonan

Alberto Núñez Feijóo ha hecho frente a las críticas que ha vertido el PSOE sobre el PP por no apoyar su ley del suelo. Para el líder de la oposición, el hecho de que el Gobierno de Pedro Sánchez haya renunciado por ahora a su proyecto por falta de apoyos -esta semana también fracasó su ley de proxenetismo- es un síntoma de que está "solo y roto", más aún después de que los socialistas hayan culpado a los populares. "Es sorprendente que cuando el Gobierno está roto parece que el problema lo tiene la oposición", ha replicado el presidente del PP.

Tal y como ha explicado en una entrevista en Telemadrid, la ley del suelo no ha sido consensuada ni negociada con el PP. "El Gobierno hace leyes, las lleva a la Cámara, las cierra con sus socios y, en este caso, le ha reventado esta ley", se ha defendido después de que el PSOE culpe al PP pese a no haber logrado el apoyo de sus socios ni siquiera el de Sumar con el que cogobierna.

Para Feijóo, todos los asuntos de actualidad responden a una única lógica: "El Gobierno está en absoluta soledad en política interior y, también, en política exterior". Así explica tanto el doble fracaso legislativo de esta semana como la crisis diplomática abierta con Argentina y con Israel y el reciente anuncio de que España reconocerá el Estado palestino. Sobre esto último, el líder ha acusado al Gobierno de querer "utiliza Palestina" para tapar "una trama de corrupción".

Feijóo cree que reconocer Palestina ahora es admitir que "Hamás es el interlocutor" del Estado. En este sentido, ha recordado que fue el PP cuando gobernaba España hace diez años quien inició el consenso en el Parlamento para el reconocimiento de los dos estados. No obstante, ha explicado que no se llevó a término porque antes "hay que saber cuál es el territorio, las fronteras, el régimen político y el interlocutor, que no será Hamás".

Es decir, el popular no se opone a esta medida pero considera que hacerlo en este momento solo ayuda al grupo terrorista y "echar más leña a la guerra". "Antes deberíamos conseguir la liberación de los rehenes, un alto al fuego, la llegada de la ayuda humanitaria y luego buscar una solución duradera", sugiere.

También ha acusado a Sánchez de "convertir a España en un Gobierno populista" tras la crisis diplomática abierta con Argentina: "Si no fuera porque estamos en la Unión Europea, formaríamos parte del Cartel de Puebla", ha ironizado. También considera de "una frivolidad enorme" que Sánchez ponga "en riesgo los intereses de España", segundo país inversor en Argentina, y "alimente" una confrontación diplomática, por "tapar informaciones relacionadas con la citación judicial a su esposa que, en ningún caso es una institución del Estado".