Los taxistas de Barcelona paralizarán el centro de la ciudad el martes tras los retrasos para regular las VTC: "Iremos a la guerra"

Los taxistas de Barcelona han convocado para el próximo martes 28 de mayo una protesta en la Gran Via con la intención de paralizar el centro de la ciudad y denunciar que "cada vez hay más VTC de plataforma sin licencia urbana y sin permiso operando y robándonos el trabajo". Además, han señalado que si no consiguen llegar a ningún acuerdo con el Departament de Transports irán "a la guerra y no habrá paz en Barcelona". El anuncio llega un día después de que Cabify protagonizase una performance en la estación de Sants en la que pretendían "visibilizar los problemas de movilidad" en la ciudad.

En una atención a los medios de comunicación, el portavoz de Élite Taxi, Tito Álvarez, ha señalado que el sector está cansado y que el decreto ley que se les prometió en 2023 para regular la circulación de las VTC "nunca llega" y que, además, han encontrado "agujeros negros" que no les gustan: "Estamos muy cabreados por la posibilidad de que se creen cientos de Permisos Urbanos de VTC bajo la nueva categoría de Gran Turismo", ha dicho.

El sindicato de taxis sospecha que muchos de estos vehículos están pidiendo autorizaciones urbanas en Tarragona, Girona y otros municipios de Cataluña para que, cuando se ponga en marcha el decreto y se aplique la nueva autorización de Gran Turismo, estos puedan operar en Barcelona.

Actualmente, ha explicado Álvarez, para ofrecer servicios en la ciudad es necesario una autorización que tiene que dar el Área Metropolitana. Sin embargo, la intención de que la licencia de Gran Turismo sea autonómica les permitiría operar también en la capital catalana.

Protestas contra Cabify

Este miércoles, Cabify colocó 200 maletas delante de la estación de Sants para denunciar que la regulación de VTC y taxi por parte de las administraciones catalanas "ha estado marcada por decisiones con tintes electoralistas que han impedido abordar la problemática de forma objetiva, dejando de lado las necesidades de la ciudad".

Ante esta actuación, Álvarez ha señalado que la compañía está insinuando que las colas que se generan delante de la estación son por falta de taxis, cuando en realidad, es por problemas de movilidad, a lo que señala que "cuantos más coches metamos, peor".

Asimismo, ha apuntado que la protesta busca justificar "su despliegue no autorizado en Barcelona" y redoblar la presión de los medios de comunicación y de las fuerzas políticas sobre el sector del taxi. "No permitiremos que este flagrante intento de acorralarnos prospere", ha añadido, para afirmar que su "respuesta será firme y decisiva".