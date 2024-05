Milei y Palestina dividen al PP y a la oposición en un acalorado pleno en la Asamblea

Es habitual que en los plenos de la Asamblea de Madrid se hable más de cuestiones de política nacional que de las del ámbito estrictamente madrileño. Este jueves, las fronteras del debate se han ampliado aún más, hasta el conflicto diplomático con Argentina y el reconocimiento de Palestina, dos asuntos de máxima actualidad que al igual que sucede a nivel nacional, han dividido ostensiblemente a los partidos con representación de la Cámara de Vallecas.

Las mayores diferencias ideológicas se han producido durante el 'cara a cara' entre la presidenta Isabel Díaz Ayuso y la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot. "¿Por qué cuatro días después no ha valorado las palabras del señor Milei ante un insulto a las instituciones democráticas que se produjo en Madrid?", le ha lanzado la jefa de la oposición regional a la jefa del Ejecutivo. "¿Por qué se esconde?", ha agregado, "solo le falta ponerse una peluca", le ha afeado en referencia a la declaración de su pareja sentimental el pasado lunes en los juzgados de Plaza de Castilla.

Bergerot ha comparado a Díaz Ayuso con el presidente argentino Javier Milei y ha asegurado que lo "grave" no son "sus formas" si no que "rompen la convivencia" con sus políticas. La portavoz de Más Madrid ha apostado por que España "rompa" relaciones diplomáticas y comerciales con Israel hasta que haya un alto el fuego y ha acusado a la jefa del Ejecutivo de la Puerta del Sol de ponerse "una y otra vez del lado de los genocidas". "No siga, deje de hacer el ridículo y apoye de una vez a su país", ha terminando lanzando la portavoz.

"Pretenden que las democracias hagan con Hamás lo mismo que con ETA: "tú mata, que yo te daré una comunidad autónoma; tú mata, que yo te daré un Estado", ha contestado, para asegurar a continuación que bajo su punto de vista este es "el mensaje" que está enviando España con el anuncio del reconocimiento a Palestina. "Hablan de la convivencia ustedes que quieren arrasar Israel", ha contestado la presidenta. "Ayer decía su vicepresidenta: 'Desde el río hasta el mar", ha añadido, "es un mensaje criminal, despreciando a la comunidad judía que vive en Madrid".

Seguirá ampliación.