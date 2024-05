"Palestina, libre desde el río hasta el mar", el eslogan de Hamás que aboga por la destrucción de Israel y que ha utilizado Díaz

"Vivimos un momento de la historia del mundo en el que hacer lo mínimo es a la vez heroico e insuficiente. Por eso, no podemos detenernos. Palestina será libre desde el río hasta el mar".

Así se refirió este miércoles la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en un vídeo al próximo reconocimiento de Palestina como Estado por parte de España el próximo 28 de mayo, que fue anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados.

La última parte de su alegato ("Palestina será libre desde el río hasta el mar") es uno de los eslóganes que durante las últimas semanas se están utilizando en las acampadas en diversos campus universitarios del mundo, incluido España: "From the river to the sea, Palestine will be free".

El reconocimiento del Estado palestino es una cuestión de derechos humanos y legalidad internacional.



La situación en Palestina nos obliga a no quedarnos aquí. Tenemos que seguir trabajando para acabar con el genocidio y conseguir un alto el fuego.

Si bien dicha proclama se ha concebido en las últimas semanas como un llamamiento al reconocimiento de los derechos de los palestinos, su origen es oscuro, y hoy es utilizada por la organización terrorista Hamás y países amigos como Irán para no solo reclamar el reconocimiento del Estado árabe, sino también para abogar por la destrucción de Israel.

La distancia que existe desde el río (Jordán) hasta el mar (Mediterráneo) abarca todo el país hebreo, además de, por supuesto, Gaza y Cisjordania. La creación de un Estado palestino que se extienda por ese territorio fue uno de los objetivos fundacionales de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), que desde su fundación en 1964 y hasta 1988 apoyaba el terrorismo contra los israelíes y la aniquilación de su país.

Así quedaba reflejado en la carta orgánica de la OLP, que en 1973 fue alejándose poco a poco de la violencia y adoptando posiciones más diplomáticas. No obstante, no fue hasta 1988 cuando el entonces presidente de la organización, el mítico líder palestino Yaser Arafat, renunció definitivamente al terrorismo y lo condenó en todas sus formas.

Esta declaración coincidió con la fundación, concretamente en 1987, de Hamás, en contra de las posturas dialogantes que estaba abrazando la OLP. El reconocimiento de Yasser Arafat del Estado israelí en 1993 propició que el entonces primer ministro israelí, Isaac Rabin, aceptase a la Organización para la Liberación de Palestina como el "legítimo representante del pueblo palestino".

Esto fue el preludio de los Acuerdos de Oslo, que sentaba las bases para una solución al conflicto que aún no ha llegado, y la creación de la Autoridad Nacional Palestina. Desde ese momento, la OLP reconocía que Israel y Palestina debían convivir en dos Estados independientes y abandonaba formalmente la idea de la destrucción del país hebreo.

El eslogan "Desde el río hasta el mar" salió del vocabulario de las autoridades árabes y fue abrazado por Hamás para borrar del mapa a Israel. Quienes defienden hoy esta proclama maniquea tal vez lo hagan por desconocer su origen, pero quienes lo utilizan de manera consciente lo hacen alegando que el Gobierno de Netanyahu está demostrando, con su "genocidio", que para él existe un solo Estado desde el río hasta el mar: el de Israel.