Moncloa deja "reposar" la crisis diplomática con Argentina y ya no se plantea impedir la visita de Milei

El Ejecutivo de Pedro Sánchez echa el freno a la escalada en la crisis diplomática con Argentina tras las acusaciones de Javier Milei sobre el presidente y su mujer. "Esto tiene que reposar", sostienen fuentes de Moncloa horas después de que España haya anunciado que retira definitivamente a su embajadora en Buenos Aires. Si el martes el enfado era patente en el Gobierno, que no descartaba ninguna medida de cara a la visita de Milei el próximo 21 de junio -incluso impedir su entrada al país-, ahora ya no se lo plantea, aunque esperarán a que Argentina comunique si la visita será oficial o privada para estudiar cómo proceder. En cualquier caso, Moncloa asegura que no entrará "en la escalada verbal" y que todas sus respuestas serán diplomáticas.

La decisión del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, de que Argentina continúe sin embajadora española llegó después de que Milei rechazase disculparse por las palabras sobre Sánchez y su mujer en un acto de Vox en Madrid el pasado domingo. "Las instituciones españolas no hacen política a través de tuits ni participan en ningún show", le reprochó el ministro, que aclaró que la decisión tomada por España implicaba que la Embajada solo continuaba a un nivel de encargado de negocios. Fuentes gubernamentales inciden en esta idea: esto no tendrá repercusión en las relaciones económicas y empresariales entre ambos países.

También defienden los pasos dados hasta ahora por España, asegurando que son proporcionados al responder a un "ataque" y, en cualquier caso, se hicieron por la vía diplomática. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también se pronunció en este sentido. "La medida va ligada a la proporcionalidad", señaló en su comparecencia de este miércoles en el Congreso de los Diputados, respaldando la retirada de la embajadora después del "ataque" realizado en Madrid por Milei y de que el Gobierno pusiese "todos los medios del Estado a su disposición". También insistió en algo que ya dijo el lunes en un foro económico: "Entre gobiernos los afectos son libres pero el respeto es irrenunciable". Y, restándole importancia a las críticas de la oposición, detalló que la retirada de la embajadora española es una "práctica en las relaciones diplomáticas" que se realiza como un "acto de protesta formal", repasando a continuación las ocasiones en las que se ha tomado esta medida en España, también por parte de un Ejecutivo del PP, el de Mariano Rajoy.

Durante su intervención en el Congreso, Sánchez argumentó que su Ejecutivo no ha actuado con Rusia como con Argentina en este sentido porque los países europeos tomaron la decisión conjunta de no retirar sus embajadores. Con todo, recordó que ya se tomaron medidas más graves con las 13 rondas de sanciones y España, en concreto, expulsó a varios diplomáticos rusos del país.

Sobre las palabras del ministro de Transportes, Óscar Puente, a principios de este mes acusando a Milei de ingerir "sustancias" y a la que el Gobierno argentino alude para respaldar sus críticas, Moncloa asegura que el ministro ya "ha pedido disculpas" y la crisis se dio por zanjada por parte de Argentina. Ahora es España quien pide una rectificación aunque sin visos de que llegue, lamentan desde Moncloa. Pese a ello, el Gobierno parece decidido a no continuar con la escalada verbal aun sin saber si Argentina hará lo mismo. También quieren dejar "reposar" la vía diplomática, al menos hasta que Argentina comunique oficialmente la visita de Milei a Madrid, prevista para el 21 de junio.

Milei vuelve el 21 de junio

El presidente argentino ya avisó de su pretensión de mantener su viaje a España el próximo 21 de junio para recibir un premio de un 'think tank' liberal español. "Veremos hasta dónde le llega el totalitarismo en sangre... Aviso, yo viajaré a recibir el Premio Juan de Mariana", escribió en su perfil de la red social X, acompañando a un artículo en el que se asegura que el Ejecutivo del socialista Pedro Sánchez "sopesa prohibir la segunda visita de Milei a España". "Veremos si su gran complejo de inferioridad le permite que los liberales españoles puedan galardonarme en persona", añadió.

Parece que esa opción ya no es planteable para el Gobierno, aunque fuentes de Moncloa subrayan que tienen que analizar el tipo de visita del mandatario para constatar cómo actuarán. De momento, recuerdan que en la anterior visita pusieron todos los medios a disposición de Milei, lo que podría cambiar si el dirigente la enmarca en un viaje privado y no en la de un jefe del Estado a otro país.