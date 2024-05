Kendall Jenner y Bad Bunny, los gestos que alimentan los rumores de reconciliación

En una de las fiestas posteriores a la Met Gala 2024, tuvo lugar el reencuentro entre Kendall Jenner y Bad Bunny. Esto desató una oleada de comentarios por parte de sus seguidores emocionados por una posible reconciliación.

Además, estos rumores aumentaron cuando salieron a la luz las imágenes, ya que se pudo ver a la pareja conversando de manera distendida, naturales y cercanos, demostrando una gran complicidad.

Un simple gesto amistoso que, unido a lo que ha ocurrido hace unos días, podría indicar que entre ellos hay algo más. Según algunos medios, la modelo asistió al concierto que dio el cantante en Orlando, Florida, y se la vio bailando entre el público y disfrutando de la interpretación.

Fuentes cercanas a la pareja se han pronunciado de los rumores y aseguraron que no será raro verles juntos más a menudo. "Hay una gran conexión entre ellos desde que estuvieron juntos, pues tienen la misma química que siempre han tenido", han confesado dichas fuentes a Entertaiment Tonight. "Se están divirtiendo y tratando de averiguar cómo hacer que las cosas tengan sentido".

No dejaron claro si han vuelto o no como pareja, pero sí recalcaron que están muy unidos y se atraen. "Ambos sabía que probablemente no sería una relación para siempre y eso lo entendieron desde el principio", han señalado fuentes cercanas tras conocerse su separación.

"Tienen agendas muy ocupadas y saben que todavía son jóvenes y que tienen mucho más que experimentar individualmente antes de sentar cabeza", aclaran.

A principios de 2023, la pareja acaparó los titulares cuando se les fotografió en Beverly Hills. Sin embargo, su amor no llegó a durar un año, pues, poco antes de comenzar el 2024, se supo que había decidido tomar caminos separados.