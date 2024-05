Carlos Latre revela cómo está Àngel Llàcer y su última conversación con él: "Cada mañana le enviaba mi beso de buenos días"

Si hace unos días era Lolita Flores la que se emocionaba al hablar sobre el estado de salud de su compañero en Tu cara me suena Àngel Llàcer, ahora ha sido otro miembro del jurado del programa, Carlos Latre, el que ha dado la última hora sobre el actor y productor.

Llàcer continúa recuperándose de la bacteria que le mandó al hospital y que, de momento, tal y como confirma la artista, no le permitirá participar en el exitoso talent de Antena 3. "Gracias a Dios está ya fuera de peligro, está fuera del hospital. No sé si podrá volver a Tu cara me suena porque le han mandado reposo, pero, desde aquí, le mandó un beso", comentó la artista.

En esta ocasión, el reconocido imitador ha tranquilizado a todos, destacando que el actor "está bien y fuera de peligro". "Acabo de hablar con él hace media hora, estaba dando un paseíto, bien. Hemos estado preocupados por su salud", ha reconocido.

"Hemos hablado casi a diario, cada día le enviada por la mañana mi beso de buenos días, mi energía y le explicaba todo lo que íbamos a hacer ese día, y él me decía: 'mira cómo es la vida, que yo estaba con Los Productores y con Tu cara me suena y, de repente, la vida te da un giro y te replanteas muchas cosas', una de ellas la amistad", ha revelado Latre.

El popular rostro televisivo reapareció el pasado viernes en el programa tras haber sufrido una intoxicación en su viaje a Vietnam que le ha llevado a tener que apartarse de los focos durante un tiempo.

Durante esta gala, Llàcer pudo recuperar así su puesto. Pero lo cierto es que el regreso del catalán en el programa estaba grabado con anterioridad. Tras esta participación, el jurado tuvo que volver a ser atendido por los servicios hospitalarios, que decretaron un nuevo ingreso debido a las complicaciones que seguía generando esa bacteria.

Esta, en concreto, se trata de la bacteria Shigella y es un organismo que puede llegar a reproducirse por todo el cuerpo. Entre sus síntomas se encuentran la fiebre, los vómitos, la diarrea y las nauseas y, si llega a agravarse, puede producir una sepsis.

Ya en Espejo Público hablaron sobre el último parte de salud del catalán y explicaron que había tenido que someterse a varias "intervenciones", aunque aseguraban que todo había salido según lo previsto. Ahora. según los colaboradores del programa de Antena 3, "está más estable" pero aún continúa recuperándose, por lo que, hasta que pueda volver, será sustituido en Tu cara me suena por Santiago Segura.