Se filtra la declaración de Juan José Ballesta ante el juez acusado de una presunta agresión sexual: "Es mentira todo"

En verano de 2023, una mujer denunció al actor Juan José Ballesta por presuntamente agredirla sexualmente en plena calle además de robarle dinero para comprar sustancias.

Por su parte, el actor siempre ha negado los hechos por los que se le denuncia. El programa de Cuatro Código 10 ha accedido en exclusiva a las diligencias del caso, incluida la declaración del intérprete de El Bola ante la juez.

Esta expone: "Ella (la denunciante) manifiesta que ustedes salen, van a un cajero, sacan la cantidad de 200 euros y cuando se encuentran de camino yendo a un piso, se sienta con ella en una acera y le mete los dedos en la vagina".

El actor responde que "es completamente mentira, mentira todo". Además, dice no conocer a la mujer de nada. "¿No ha coincidido con ella en el barrio?", le preguntan. "No, en ninguna zona, no recuerdo haber coincidido con esa mujer", re reafirma.

Sí admite conocer al otro hombre a quien la mujer acusa de retenerla y agredirla sexualmente: "Es conocido del barrio de toda la vida, sí le conozco. Siempre que le veo le saludo pero no tengo nada más allá. Me llamó y me dijo que me iba a llegar una notificación que a él le habían notificado, bajé y me encontré con este asunto, pregunté a todos mis allegados y no la conocemos nadie de mi entorno".

Preguntado por los motivos de esta mujer para denunciarle, asegura: "Yo no sé si es por lo económico o porque la muchacha está mal, pero no tengo nada que ver con esto. Me sentí fatal, porque esto no va conmigo, me parece surrealista, me han querido echar del trabajo".