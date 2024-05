Un español herido en el vuelo entre Londres y Singapur: "Se dio un golpe con el techo"

Un pasajero español sufrió una contusión durante el vuelo de Singapore Airlines que tuvo que aterrizar de emergencia este martes en la capital tailandesa, Bangkok, tras unas "súbitas turbulencias" que provocaron un muerto y decenas de heridos.

El español, un hombre de 42 años y cuya identidad no ha trascendido, "se dio un golpe con el techo" del avión pues no llevaba el cinturón de seguridad en el momento de las repentinas turbulencias, y "no tiene ninguna fractura, es solo una contusión", según confirmaron fuentes cercanas al caso.

Además, un total de 20 pasajeros del accidentado vuelo se encuentran ingresados en unidades de cuidados intensivos (UCI) en dos hospitales de Bangkok, informaron este miércoles fuentes sanitarias. Los heridos en la UCI son de nacionalidad británica (6), malasia (6), australiana (3), singapurense (2), neozelandesa (1), filipina (1) y un hongkonés, conforme a la última actualización del hospital Samitivej. La fuente, sin embargo, no especificó en su comunicado los problemas que registran los internados.

Este hospital además señala que otros 38 pasajeros heridos ya se encuentran en planta, entre ellos el español, mientras que ya se ha dado el alta a otras 46 personas que fueron tratadas de heridas menores en el aeropuerto Suvarnabhumi de Bangkok.

131 pasajeros ya están en Singapur

El vuelo SQ321, que había partido del aeropuerto londinense de Heathrow con destino a Singapur el lunes por la noche, tuvo que aterrizar de emergencia en Bangkok en la tarde del martes tras ser azotado por "fuertes turbulencias" que provocaron la muerte de un pasajero. El fallecido es un británico de 73 años, víctima de un ataque cardíaco durante el vuelo, en el que viajaban dos españoles.

El director ejecutivo de Singapore Airlines, Goh Choon Phong, ha pedido este jueves disculpas por la "traumática experiencia" del vuelo y sus "más sinceras condolencias a los familiares y seres queridos del fallecido", en un vídeo divulgado por la aerolínea. Según ha informado la compañía, el avión transportaba a 211 pasajeros, la mayoría australianos (56), británicos (47) y singapurenses (41), y 18 tripulantes.

Singapore Airlines ha confirmado este jueves en un comunicado que 131 pasajeros y 12 tripulantes que iban a bordo del SQ321 llegaron a Singapur este miércoles a las 5:05 (11:05 GMT del martes) en un vuelo fletado para ellos. Otros 79 pasajeros y seis tripulantes permanecen en Bangkok, incluyendo aquellos que están recibiendo asistencia médica y los familiares y seres queridos que viajaban con ellos.

La aerolínea ha señalado que está "cooperando plenamente" con las autoridades para la investigación del incidente, y que están proveyendo de "todo el apoyo posible a los pasajeros y tripulantes que permanecen en Bangkok".