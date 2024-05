La turbulencia golpeó el vuelo de Singapore Airlines mientras se servía el desayuno: "Algunas personas atravesaron el techo"

Unos 131 pasajeros y 12 tripulantes del vuelo SQ321 de Singapore Airlines que sufrió un terrible incidente este lunes en un viaje entre Londres y Singapur llegaron de madrugada al aeropuerto de destino después de haber tenido que aterrizar de emergencia en Bangkok. Otros cinco lo hicieron ya por la tarde. El accidente, que dejó un muerto y más de una treintena de heridos, se produjo al pasar por una turbulencia extrema de aire claro, un tipo que no se puede prever y que suele coger al pasaje por sorpresa.

Recibidos entre lágrimas por familiares y amigos, algunas de las personas que viajaron en el avión no han dudado en dar detalles de la experiencia, que ocurrió mientras se estaba dando el servicio de desayuno durante la fase de crucero. "Todos los miembros de la tripulación resultaron heridos de una forma u otra", ha explicado a Sky News el británico Andrew Davies, que también ha añadido que la señal del cinturón de seguridad estaba iluminada pero las azafatas no tuvieron tiempo de tomar asiento.

Por su parte, Dzafran Azmir, un estudiante de 28 años que viajaba en el vuelo, dijo a ABC News que "algunas personas se golpearon la cabeza con las cabinas de equipaje y las abollaron, incluso algunos llegaron a atravesar el techo, donde están las luces y las máscaras".

"El avión tembló y, un segundo después, se precipitó", ha narrado un pasajero canadiense a Efe. "No hubo aviso. Todo duró como dos segundos", ha añadido. Tanto él como su esposa salieron ilesos del incidente, precisamente porque llevaban puesto el cinturón de seguridad. "Sentimos como si estuviéramos en una montaña rusa", ha agregado.

Este pasajero, además, también ha puesto de manifiesto que la turbulencia llegó por sorpresa. "Todo el mundo estaba despertándose, yendo al baño, la tripulación preparando el desayuno... Si hubiera ocurrido una hora antes, con casi todo el mundo durmiendo, el daño habría sido mínimo", ha opinado.

Un español herido

Otros 79 pasajeros y seis tripulantes permanecen en Bangkok, incluyendo aquellos que están recibiendo asistencia médica y los familiares que viajaban con ellos. Según informó este martes la aerolínea, el avión transportaba a 211 pasajeros y 18 tripulantes, la mayoría australianos (56), británicos (47) y singapurenses (41), así como dos españoles.

Uno de ellos, un hombre de 42 años, está hospitalizado por haberse golpeado la cabeza con el techo, según ha informado Efe, que apunta a fuentes cercanas al caso, El pasajero español "se dio un golpe con el techo" del avión, ya que no llevaba el cinturón de seguridad en el momento de las repentinas turbulencias, y "no tiene ninguna fractura, es solo una contusión". Desde el Ministerio de Exteriores de España, por su parte, no han dado información a este periódico sobre el asunto.

El accidente se produjo este lunes cuando, conforme a los datos del portal FlightRadar, que registra los vuelos en todo el mundo, el aparato, un Boeing 777-300 ER, entró en una turbulencia y sufrió una brusca pérdida de altitud durante 4 minutos por la que descendió desde los 37.000 a los 31.000 pies (de 11.200 metros a 9.400 metros), cuando aparentemente logró estabilizarse. Según expertos consultados por 20minutos, esa caída podría haber sido controlada por el piloto para escapar del viento que azotaba la aeronave.

Como resultado, un hombre de 73 años, director de teatro británico, falleció por un paro cardíaco, mientras que otras 30 personas resultaron heridas, algunas de ellas de consideración. Según el pasajero canadiense, una médica que viajaba en el avión trató de salvarle sin éxito y tras "mucho esfuerzo".

"Experiencia traumática"

Además, este miércoles la aerolínea pidió perdón a todos los afectados. "Lamentamos mucho la experiencia traumática que vivieron todos a bordo del SQ321", ha manifestado el director general de la aerolínea, Goh Choon Phong en un vídeo en las redes sociales.

"En nombre del Consejo de Singapore Airlines, hago llegar mi más sentido pésame a la familia y seres queridos de nuestro pasajero fallecido el 21 de mayo de 2024 en el incidente del SQ321", ha señalado también el presidente de la compañía, Peter Seah.

"Aseguro a todos los pasajeros y miembros de la tripulación que se encontraban a bordo del avión que nos comprometemos a apoyarles durante este difícil momento. También deseo expresar mi gratitud a todos los que en Singapur, Tailandia y en todo el mundo están ayudando a los afectados por este incidente", ha agregado.