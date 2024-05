Prospera la moción de censura en Arahal con los votos del PP y los ediles expulsados del PSOE, cuyo portavoz asume la Alcaldía

El Ayuntamiento de Arahal, un municipio de la Campiña sevillana de menos de 20.000 habitantes, ha celebrado este miércoles un Pleno extraordinario en el que finalmente ha prosperado la moción de censura promovida por los tres ediles del PP y los seis concejales socialistas que han sido expulsados del partido contra la ya exalcaldesa de IU Ana María Barrios, que hasta ahora gobernaba en minoría con ocho asientos.

El hasta ahora portavoz del PSOE, Francisco Brenes, ha sido proclamado como nuevo regidor, y su intención es formar un Gobierno de coalición con el PP. Ambas formaciones han defendido que la moción era la "única solución" para la "reconstrucción" de la localidad tras "casi 18 años" de "involución" con IU en el poder. Barrios, por su parte, ha alegado que la maniobra carece de "argumentos políticos" al no pesar ningún "bloqueo, ingobernabilidad o corrupción".

Los ediles ahora no adscritos y los populares han defendido que la pérdida de la mayoría absoluta de IU tras las elecciones municipales de mayo del año pasado, cuando la formación de izquierdas pasó de 13 a 8 concejales, tiene la lectura de que "el pueblo pidió cambio". Sin embargo, la investidura de la exalcaldesa salió adelante sin que entonces el PP y el PSOE uniesen fuerzas.

Ahora, en cambio, insisten en que durante el primer año del nuevo mandato se ha puesto de manifiesto que el proyecto político de IU "está caduco y agotado", acusando a Ana María Barrios de "prepotencia", "decisiones arbitrarias", "prácticas antidemocráticas" e "impedimentos" a la labor de fiscalización de la oposición. Además, avisan de que IU ha demostrado una "falta de capacidad de gestión y ejecución" y ha dejado de atender "las necesidades reales del pueblo", con aspectos como la ausencia de políticas de vivienda pública o de desarrollo económico.

"Las circunstancias políticas de Arahal exigen dar este paso", ha afirmado el ahora alcalde, Francisco Brenes, que ha aseverado tajante que "no me van a doblar la rodilla por muchas amenazas y coacciones que me pongan. Mi pueblo está por encima de los dirigentes del PSOE". Y ha añadido: "Yo sí conservo los principios del partido". Tras ser expulsados por el PSOE de Sevilla, "nos sentimos traicionados, pero también legitimados para la moción de censura", ha continuado el regidor, asegurando que para él ha sido "imposible" alcanzar un acuerdo con IU ante la "campaña de insultos, descalificaciones y acusaciones de corrupción" de dicho partido en contra del PSOE y especialmente contra su persona, con el matiz de que él nunca ha estado imputado.

El portavoz del PP, Alberto Sanromán, ha señalado que la moción responde a un "cambio necesario" ante la "involución" de la localidad como consecuencia del "empeño de IU en no ceder y no consensuar" las políticas municipales. "Eso provoca el cambio de rumbo político", ha enfatizado, acusando a la coalición de izquierdas de centrarse "en el populismo" y "olvidar la gestión". Además, ha acusado a la exalcaldesa de dejar "decenas de proyectos en la cuneta" y de aspectos como "el despido nulo de una embarazada sin ninguna explicación".

Por su parte, la exalcaldesa ha defendido que IU ha gobernado todos estos años en pro del "bien colectivo", que ha "rescatado servicios públicos" para la gestión directa desde el Ayuntamiento y que ha "creado nuevos servicios" también de gestión íntegramente municipal. Además, ha defendido que su Gobierno local había conseguido aprobar los Presupuestos municipales de este año, ante lo cual ha avisado de que "aunque la Ley arropa los números de la mayoría suficiente" de esta moción de censura, "no se dan los argumentos políticos" que la justifiquen.