Nacho Abad, a una joven que ha pasado 20 años sin hablar con su padre: "Perdí al mío hace poco y le echo de menos cada minuto"

Este miércoles, En boca de todos se ha hecho eco de la decisión de la Justicia de que una hija no tenga que hacer frente a las deudas de su padre, quien quería dejárselo todo a su nueva mujer y, así, desheredar a la joven. Sin embargo, todo le salió al revés y, ahora, será la madrastra de la chica quien tendrá que hacerse cargo tanto del pago de las deudas como de los costes del proceso judicial.

Así, el matinal ha podido hablar en directo con Alba Casado, hija del fallecido, quien ha explicado el caso. La joven de 27 años ha destacado que dejó de ver a su padre cuando solo tenía siete años: "No tuve contacto hasta que me llamaron y me dijeron que estaba enfermo y decidí ir a verle y perdonarle por todo".

Alba ha recalcado, sin dar demasiados detalles, que la relación con su padre era muy "complicada": "Creo que un niño no debería estar expuesto a ciertas situaciones". Por ello, cuando era solo una niña, optó por alejarse de él.

Por su parte, Nacho Abad ha querido saber qué deudas le había dejado su padre, a lo que la joven ha respondido que "tenía que pagar un dinero por reparar una pared que era superior a lo que yo iba a recibir".

De la misma manera, el presentador ha preguntado a la afectada si cambiaría algo de los últimos 20 años: "Yo, para la edad que tenía, considero que era muy madura e hice todo. Le decía 'vamos al psicólogo, yo te ayudo'. Él no quiso y, al final, me quedé con quien me daba cariño y apoyo, que era mi madre".

Emocionado al conocer la mala relación entre Alba y su padre, Nacho Abad ha señalado: "No hace mucho tiempo he perdido a mi padre y echo de menos cada minuto que no está. Por eso te lo estoy preguntando. Me da mucha pena que haya veces que los padres o madres no demostrar todo el amor que tienen por sus hijos y no ejerzan como tales. Lamento muchísimos que te hayas perdido 20 años de tu padre porque los que hemos tenido amor de madre y de padre te podemos decir que es algo tan maravilloso y tan bonito... En fin".