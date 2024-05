Charlie Puth finalmente agradece a Taylor Swift su apoyo en su último disco

Fue uno de los versos más comentados en cuanto salió a la luz la canción. Ocurre casi siempre que Taylor Swift saca nueva música, que sus fans se apresuran a analizar la letra de cada tema al milímetro, pero en este caso es que era de una literalidad extraña: "Nos reafirmamos en que Charlie Puth debería ser considerado un artista más importante".

Ese momento de la canción homónima de su último álbum, The Tortured Poets Department, sin embargo, todavía no había recibido ninguna contestación por parte del mencionado cantante, compositor y productor de temas como See You Again, We Don't Talk Anymore o I Don’t Think That I Like Her, de 32 años.

Sin embargo, en su más reciente publicación en Instagram en la que anuncia su nuevo sencillo, titulado Hero, Puth ha querido agradecerle a Taylor Swift todo su apoyo y atención a lo que está haciendo, porque, ha explicado, fue precisamente la megaestrella del pop quien le ha inspirado e instado a que vea la luz.

""Mi nueva canción, Hero, trata sobre ese momento en el que ves a alguien a quien quieres haciéndose daño y arruinando todas las cosas buenas que tenía su vida, pero no puedes ayudarla", ha comenzado explicando Puth junto a una fotografía en la que aparece sentado en la butaca verde de un jardín lleno de flores mientras se tapa el sol con el brazo.

"Es una de las canciones que más me ha costado escribir, pero lo hice con la esperanza de que, si has pasado por algo similar en tu vida, pueda llenarte ese vacío a ti como en su momento lo hizo para mí. Estoy realmente emocionado de compartir con todos vosotros mi próximo álbum, en especial porque esta canción es representativa de lo que está por venir", ha agregado para, entonces sí, mencionar y agradecer a Swift su labor.

"Nunca antes había sacado una canción como esta, tan diferente a lo que suelo hacer, por eso quiero darle las gracias a Taylor Swift por haberme hecho saber que, musicalmente, no podía seguir guardándola en mi disco duro", ha finalizado, antes de dar a conocer que Hero verá la luz este próximo viernes 24 de mayo.