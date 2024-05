Una cantante y supuesta amiga de Taylor Swift acusa a su novio, Travis Kelce, de ser una mala influencia para la cantante

Tras seis años de relación y una dura traición, Taylor Swift volvía a encontrar el amor gracias a Travis Kelce. Desde entonces, la cantante más escuchada a nivel mundial comenzaba una nueva etapa llena de alegrías. Ahora, a apenas unas semanas de su paso por España en su Eras Tour, una "amiga" suya ha asegurado que su novio no es tan bueno como podría pensarse.

Ha sido Jana Kramer, una cantante de música country, la encargada de lanzar un duro ataque al jugador de la NFL. Como así ha contado en el pódcast Whine Down, su amiga había cambiado su manera de ser por culpa de su nueva pareja. Y es que Taylor estaría "bebiendo más ahora" debido "a los acompañantes que tiene ahora", ha explicado.

De hecho, no ha dudado en asegurar que el jugador es una mala influencia para Taylor: "Para mí, siempre está borracho. Cada vez que veo un vídeo, siempre está borracho". Aunque esta no es la primera vez que critica a Travis, a quien ya acusó de "cursi" y de querer "llamar la atención" en todo momento.

Por eso, ahora que Taylor ha sacado un nuevo disco hablando de sus anteriores relaciones y de su actual situación sentimental, no ha dudado en criticar el trabajo de la que considera amiga suya. "Escuché cosas que no me gustan. Pero, de nuevo, solo quiero que todos sean felices, eso es lo que haré por defecto", ha declarado.

Lo más llamativo es que los representantes de Travis aseguran que no conocen a Jana y que lo único que quiere es conseguir visitas para su pódcast. Y es que esta misma técnica ya la ha utilizado en anteriores ocasiones, aunque sin mucho éxito.