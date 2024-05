Los profesores de Madrid vuelven a la calle este martes en su segunda jornada de huelga

Tras la marcha de hace dos semanas, los profesores de los colegios e institutos públicos de la Comunidad de Madrid regresan a la calle para seguir reivindicando mejoras laborales y en la calidad educativa. Este martes, desde primera hora de la mañana, habrá paros en todos los centros de la región y por la tarde volverá a resonar la proclama: "Los profes luchando también están enseñando". Desde la jornada anterior no se ha producido ningún acercamiento entre los sindicatos mayoritarios y la Consejería de Educación, Ciencia y Universidad, para retomar las negociaciones del nuevo Acuerdo Sectorial. Sin embargo, desde el Ejecutivo autonómico han anunciado que trabajan en una nueva propuesta que presentarán a los sindicatos.

"Necesitamos que haya más profesores, para atender de manera individualizada al alumnado, es preciso reducir el horario lectivo y aumentar las plantillas de atención a la diversidad", así justifica la secretaria general de Comisiones Obreras CC OO, Isabel Galvín, los paros de este martes. "La Consejería debe ejercer su responsabilidad. Si dicen que tienen la mano tendida para negociar, que se demuestre, que flexibilice posturas y pongamos solución a los problemas de esta Comunidad", ha señalado el responsable de Educación de CSIF, Miguel Ángel González, que detalla que desde el 8 de abril no se han acercado posturas.

Además de los paros convocados, a las 18.00 horas comenzará una marcha desde la Plaza de Neptuno hasta la Puerta del Sol, pasando antes por la Consejería. El recorrido será similar al del pasado 8 de mayo, donde se reunieron unas 7.000 personas para reclamar una reducción de la carga lectiva del profesorado, disminuir el número de alumnos por clase, aumentar los recursos para atender a la diversidad o una equiparación salarial con otras comunidades.

"Somos los profesores de la educación pública defendiendo los derechos para que nuestros hijos y nietos tengan una educación de calidad", corearon los manifestantes hasta llegar a la sede del Gobierno regional, donde advirtieron que si no se producían avances significativos para llegar a un acuerdo la huelga se extendería durante junio. Junto a la marcha central de este martes, por la mañana habrá concentraciones en otros municipios de la región como Fuenlabrada, Parla, Getafe o Rivas-Vaciamadrid, entre otros.

Una nueva propuesta para reducir horas lectivas

"El problema no es solo la reivindicación de los sindicatos, esto afecta a las familias y a los alumnos. Tenemos que trabajar por un pacto global que mejore las condiciones de todos. Estamos trabajando en una nueva propuesta y cuando esté lista se la presentaremos a los sindicatos", indicó el consejero, Emilio Viciana, este lunes, aunque no entró a detallar las medidas que enviarán. "Hasta que no veamos una propuesta por escrito, no daremos ninguna fiabilidad a los anuncios", comentaron desde CC OO ante el anuncio.

La reducción de las horas lectivas de los profesores y maestros fue uno de los principales motivos que motivaron estas huelgas. Durante las negociaciones de un nuevo Acuerdo Sectorial, la Consejería de Educación no cumpliera las exigencias de los sindicatos para reducir la carga lectiva. Las organizaciones pedían pasar de las 20 horas actuales a las 18 horas en institutos y disminuir en Primaria e Infantil las 25 horas vigentes por las 23 horas.

Viciana indicó que por motivos económicos era inviable realizar estos cambios en el corto plazo, por ello propuso reducir una hora en la ESO durante el curso 2026-2027. Desde los sindicatos mayoritarios —CC OO, el Sindicato independiente, al servicio del profesorado de la enseñanza pública (ANPE), CSIF y la Unión General de Trabajadores (UGT)— rechazaron esta hoja de ruta y convocaron estos paros.

Servicios mínimos

La orden publicada por la Consejería en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) establece los servicios mínimos para esta jornada de huelga. Con carácter general, recoge los directores y jefes de estudios deberán estar presentes en los centros de estudios no universitarios. También, tendrá que haber un maestro por cada 50 alumnos en Primaria, un profesor por cada 90 en Secundaria y de un docente por cada 25 escolares en Régimen Especial.

Además de lo establecido con carácter general, los centros ordinarios que atiendas alumnos matriculados con necesidades educativas especiales deberán contar con un maestro por cada 25 estudiantes matriculados. En los Centros Rurales Agrupados deberá haber un profesor por cada localidad y en las zonas de casas de niños permanecerá el director de zona.

Junto a todo esto, cada centro deberá contar con un miembro del cuerpo docente por cada 20 alumnos menor de tres años. Asimismo, en las escuelas infantiles de gestión directa deberá haber un maestro por cada 18 alumnos menores de dos años y un profesor por cada 20 estudiantes menor de tres años. En el caso de los niños y niñas internados en centros de Educación Especial, los directores y jefes de Estudios "garantizarán la atención y permanencia de los alumnos en las debidas condiciones", según establece la Consejería. La orden indica que el director será responsable de la apertura del centro al comienzo de la jornada. El incumplimiento de la obligación de atender a los servicios mínimos será sancionado conforme a la normativa aplicable.