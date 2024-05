Vicky Martín Berrocal recibe una trágica noticia en El Rocío: "Te voy a querer mientras viva"

Europa Press via Getty Images

Vicky Martín Berrocal ha vivido en los últimos días situaciones muy intensas. La diseñadora ha cumplido con su tradición y ha disfrutado de la Romería del Rocío, esta vez acompañada por su hija, Alba Díaz, con quien ha pasado unos momentos inolvidables y de ensueño en la aldea almonteña.

Sin embargo, su vuelta a la realidad ha sido realmente dura, ya que una de las mejores amigas de la diseñadora ha fallecido. "Cuando llegué del camino, tarde y sin móvil, porque lo había perdido, me dieron una de las noticias más tristes de mi vida. Mi amiga, mi confidente durante tantos y tantos años, la mujer más especial que he conocido nunca, se había ido para siempre", ha escrito en sus redes sociales la diseñadora.

"Ricarda mía, me volví, pero no llegué a tiempo", se lamenta Martín por no haber podido llegar a tiempo y despedirse. "Tú como yo sabemos que algún día volveremos a vernos las caras", se consuela. También ha querido acompañar el texto de un "te voy a echar de menos y te voy a querer mientras viva. Vuela alto".

"Te quise desde siempre y para siempre". Con estas bonitas palabras y un tierno vídeo junto a su gran amiga, la diseñadora se despide de ella. Vicky Martín Berrocal le dice adiós públicamente de Ricarda, una gran amiga a la que siempre guardará un cariño infinito.

Vicky Martín Berrocal se despide de su amiga en Instagram. INSTAGRAM

Pese a esta tragedia, Martín atraviesa un momento muy dulce en su vida profesional y personal. A sus éxitos profesionales, gracias A solas con Vicky, un pódcast por el que han pasado rostros como Victoria Federica, y a Victoria, su firma de ropa, se suma ahora el bonito momento personal que vive junto a Enrique Solís. Se han convertido desde hace semanas en una de las parejas del momento.