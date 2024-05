Paris Hilton imita a Rosalía y se hace viral: "Toda una Motomami"

El último vídeo de Paris Hilton publicado en TikTok ha causado furor en internet. En él aparece con un look al más puro estilo Rosalía e imitando a la artista catalana a través de un audio que se hizo viral de esta última en el pasado.

Ambas son grades amigas. Hay que recordar, además, que la artista española mantiene una gran relación con las hermanas Kardashian, quienes, a su vez, son íntimas de Hilton.

De ahí que no haya sorprendido la última referencia de la empresaria a la artista española. Ha sido durante una sesión de fotos en las que, tal y como se ve en TikTok, Paris aparece recreando el audio viral de Rosalía en la Semana de la Moda de París en la que los fotógrafos le pidieron que se quitase las gafas de sol y ella se negó. "No, no, no. El look es con las gafas", dijo Rosalía en su momento. Algo idéntico es lo que, ahora, dice también Paris, en clara referencia a su amiga.

Un hecho que ha generado un gran revuelo en redes entre los fans de ambas. "Rosalía X Paris = ICÓNICO", "La Rosi tan icónica" o "Toda una Motomami", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

La empresaria, de 42 años, posaba el pasado diciembre con su nueva hija, London, por primera vez. Apenas diez meses después de convertirse en madre por primera vez gracias a la gestación subrogada, Hilton volvía a dar la bienvenida el pasado 11 de noviembre, de nuevo tras haber recurrido a un vientre de alquiler, a su segundo bebé, a quien le puso el nombre que había anunciado a los cuatro vientos: London.

"Me gustaría mucho que algún día Phoenix tuviera una hermanita llamada London. Es mi ciudad favorita y siempre quise llamar así a mi hija", afirmó a primeros de año la empresaria, y la sorpresa para sus seguidores culminó durante el último Acción de Gracias.