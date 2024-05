Miles de personas protestan contra la "destrucción" de la sanidad pública madrileña

Miles de personas se han manifestado este domingo en algunas calles del centro de Madrid para defender la sanidad pública y protestar contra las políticas de "destrucción" de este servicio, que, en su opinión, está llevando a cabo el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

La Delegación del Gobierno en Madrid ha cifrado en 18.000 el número de participantes, mientras que los convocantes, la plataforma Vecinas y vecinos de barrios y pueblos de Madrid, lo ha estimado en 200.000.

Con el lema 'Madrid sigue en pie por la sanidad pública', la marcha ha comenzado al mediodía desde cuatro puntos, Nuevos Ministerios (norte), Plaza de España (oeste), Hospital de la Princesa (este) y Atocha (sur), para finalizar en la Plaza de Cibeles.

Los asistentes han coreado consignas como "Sanidad pública", "De norte a sur, de este a oeste, la lucha sigue, cueste lo que cueste", "El pueblo unido jamás será vencido", "Ayuso dimisión" o "Te tienes que acordar a la hora de votar".

Al ritmo de batucadas y en un ambiente festivo, han portado carteles con lemas como "Recortes NO", "A novio tan 'particular' no vio Ayuso ningún mal", "Tu novio 'particular' se forra como el que más", "Sanidad universal, de todos y para todos", "Dejad de matarnos", "Sanidad pública, universal y gratuita" o "Más recursos para la Atención Primaria".

En un escenario instalado en la Plaza de Cibeles, han leído un manifiesto en el que han lamentado la situación "insoportable" de la sanidad pública madrileña, como consecuencia de las políticas "irresponsables" del Gobierno regional, que se resumen "en una mezcla de privatización y cicatería en la inversión en recursos humanos y materiales".

Manifestación en defensa de la sanidad pública. EFE

Entre los motivos para manifestarse han destacado que hay cerca de un millón de madrileñas y madrileños en lista de espera, la Comunidad de Madrid es la que menos dinero destina a la sanidad pública por habitante, las y los profesionales tienen las peores condiciones laborales del país y falta personal sanitario en todos los niveles asistenciales.

En la Plaza de Cibeles, han rendido homenaje al doctor Alfonso López Gil de Viedma, un médico de Atención Primaria que se jubiló en agosto de 2021 tras 46 años de ejercicio y que este mes escribió una carta a la gerente de Atención Primaria, Rosario Azcutia, para explicarle sus razones para ausentarse de un acto de reconocimiento.

A la movilización se han unido la ministra de Sanidad, Mónica García -que lucía una camiseta con el lema "sanidad pública"-, partidos políticos de la izquierda, sindicatos, asociaciones vecinales y diferentes entidades sociales.

La ministra de Sanidad ha subrayado que el Gobierno quiere sacar "una ley que blinde nuestra sanidad pública frente al pillaje, que defienda el artículo 43 de la Constitución y que destierre para siempre esas prácticas que se mueven entre el fraude y la corrupción".

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha afirmado: "Tenemos que elegir entre el blindaje de la sanidad o el pillaje al que nos tiene acostumbradas la señora Ayuso en la Comunidad de Madrid".

"Aquí (...) estamos rebelándonos contra el fracasado modelo Ayuso, un modelo sanitario que maltrata a los pacientes, que precariza a los profesionales y que beneficia al Grupo Quirón y a todas las aseguradoras privadas", ha recalcado Bergerot.

El secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, ha sostenido que "es evidente que en términos históricos Madrid ha tenido los mejores hospitales y los mejores profesionales, pero objetivamente hoy en vez de ir a mejor estamos yendo a peor y los datos están ahí", con "un récord" de más de un millón de personas en lista de espera.

Lobato ha pedido a la presidenta madrileña que escuche y que atienda a los ciudadanos de la región y al PSOE-M que hace dos años le propuso un pacto por la salud.

La secretaria general de Amyts, Ángela Hernández, se ha sumado a la columna médica del Hospital de la Princesa, porque "aún quedan muchos retos por lograr, aún hay demasiados madrileños que no tienen un médico de Familia o un pediatra asignado y aún hay problemas en la Atención Hospitalaria con los residentes, de prevención y protección de la salud de los profesionales y de calidad de la asistencia a los pacientes, que requieren respuestas ágiles, concretas y reales".

La secretaria general de CCOO Madrid, Paloma López, ha exigido "más recursos, unas condiciones laborales dignas para los trabajadores y las trabajadoras y que se ponga la ciudadanía en el centro de las actuaciones y no a los negocios privados, como hace el Gobierno de la Comunidad de Madrid", tras lamentar "la política fiscal del Ejecutivo regional que está llevando a un absoluto deterioro de todos los servicios públicos", entre ellos, la sanidad pública.

También se ha unido a la marcha la secretaria general de UGT Madrid, Marina Prieto, quien ha dicho que "mientras la sanidad pública madrileña entra en situación de parada cardíaca, el Gobierno regional se niega a introducir medidas de reanimación".