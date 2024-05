Cómo lograr más de un 3,5% de rentabilidad sin riesgo por tus ahorros antes de que el BCE baje los tipos el próximo mes de junio

Cuando el Banco Central Europeo (BCE) comenzó a subir los tipos de interés por primera vez en 11 años en julio de 2022, los ahorradores volvieron a acordarse de lo que era un depósito a plazo fijo o una cuenta remunerada. Su peregrinación en el desierto con los tipos en negativo o al 0% había terminado.

Pero después de casi dos años con los tipos al alza hasta alcanzar el 4,5% parece que el regulador bancario europeo iniciará la disminución del precio oficial del dinero el próximo mes de junio.

Esto previsiblemente provocará un efecto dominó en los productos financieros con los que los usuarios se han familiarizado en los últimos tiempos y su rentabilidad también tenderá a la baja. "El problema es que ahora estamos en un escenario totalmente distinto al de hace un año. El BCE podría bajar tipos en la reunión del 6 de junio, lo que presionará a la baja al interés de los depósitos", asegura Olivia Feldman, economista y cofundadora del comparador financiero HelpMyCash.

No obstante, destaca Feldman, el ahorrador aún está a tiempo de reaccionar si quiere maximizar su dinero sin correr riesgos excesivos, pero "ya no puede demorarse más. No sólo porque las rentabilidades irán a la baja, sino porque la inflación, que se sitúa en el 3,3%, seguirá restando poder adquisitivo a nuestro dinero en los próximos meses".

Según HelpMyCash, los depósitos y las cuentas remuneradas siguen siendo las mejores opciones para poner a trabajar el dinero. Podemos encontrar depósitos de entidades españolas que rondan el 3% sin ningún tipo de requisito, como pueden ser los plazos fijos de Wizink.

Sin embargo este porcentaje puede ser superior al 3,5% si el ahorrador está dispuesto a contratar con un banco europeo. Algunos ejemplos son los depósitos a un año de Novum Bank (3,60%), Auto Bank (3,55%) o Coop Bank (3,51%).

Cambio de estrategia

Lo que sí recomiendan los expertos es un cambio de estrategia a los clientes para sacar el máximo partido a sus ahorros: contratar plazos fijos a un año en lugar de hacerlo a periodos más cortos.

"Optar por plazos a un año mejor que a tres meses. Aunque vemos a diario como los bancos tratan de captar clientes con rentabilidades muy atractivas a corto plazo, nosotros creemos que asegurar la rentabilidad a más largo plazo es una mejor opción para protegerse de la posible bajada de tipos de interés", aconseja Feldman.

En el caso de que aquellas personas que quieran tener su dinero disponibles en el banco, existen actualmente cuentas remuneradas, como la Cuenta de Ahorro de Trade Republic, que ofrece un interés del 4% sin requisitos.

Una "segunda juventud" para fondos y Letras del Tesoro

Por otra parte, el comparador financiera también recomienda los fondos monetarios y las Letras del Tesoro, que "han vivido una segunda juventud tras la subida de los tipos de interés del BCE". En el caso de los fondos monetarios, que centran su inversión en activos a muy corto plazo, se han beneficiado del giro en la política monetaria del organismo que preside Christine Lagarde porque "invierten en productos como Letras del Tesoro o depósitos".

"En otras palabras, sus activos lo forman productos de bajo riesgo, pero eso no significa que la rentabilidad sea baja. Por ejemplo, la rentabilidad esperada de la Cuenta Flexible de Revolut es de hasta 3,97%", aclara la cofundadora de HelpMyCash

Su atractivo también radica en que la liquidación de intereses de los fondos monetarios se realiza diariamente y esto es importante porque estos rendimientos se sumarán al capital incrementando los retornos obtenidos.

En lo que respecta a las Letras del Tesoro, si bien es cierto que el interés ha bajado tras los rumores de bajadas de tipos del BCE, todavía ofrecen intereses en torno al 3,50% en línea con los mejores depósitos y cuentas del momento "aunque su contratación es algo más compleja que abrir un plazo fijo o una cuenta".

Suscríbete a la Newsletter de Mi Bolsillo para recibir los mejores consejos y trucos que te permitirán sacarle el máximo partido a tu presupuesto.