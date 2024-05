Juguetes con su nombre y una 'puerta mágica': Steisy enseña los primeros detalles de la habitación de su hija Athenea

Patricia Steisy y su novio, Pablo Pisa, se han convertido en padres. La exconcursante de Supervivientes dio a luz a su hija a finales de abril y desde entonces no dejan de compartir en sus redes todos y cada uno de los detalles relacionados con su pequeña Athenea.

Desde la preparación antes de que llegase al mundo hasta sus primeros movimientos y la relación de hermandad que ha forjado su perro Margorita con la bebé, los recién papás están muy contentos y felices por el nacimiento de su hija.

Con la pequeña ya en casa, Steisy y Pablo tienen puesta a tono su habitación, que han decorado con diferentes motivos infantiles, tal y como se puede apreciar en el papel que han colocado en la pared y en una estantería de madera.

Sobre sus baldas hay colocados un tren de juguete en el que en los distintos vagones forman el nombre de Athenea y la fecha y hora de su nacimiento, una bolsa de esparto con el nombre bordado en la parte delantera, una lámpara con forma de gato y un póster en el que se puede leer: "Bienvenida al mundo Athenea".

Steisy muestra los primeros detalles de la habitación de su hija Athenea. STEISY_PATRICIA / INSTAGRAM

Pero lo que más llama la atención en esta habitación es una 'puerta mágica' que Pablo Pisa ha instalado. Se trata nada más y nada menos que una pequeña puerta que conecta la habitación de Athenea con la casa del Ratoncito Pérez.

Noche de insomnio

Este detalle le ha hecho gran ilusión a Steisy, tal y como dejó ver en sus historias de Instagram. A través de esta red social, la televisiva ha aprovechado también para comentar con sus seguidores algunos problemas que están teniendo para conciliar el sueño.

Steisy, sobre los problemas de sueño. STEISY_PATRICIA / INSTAGRAM

"¿Para una vez que mi bebé me duerme bien, a mi me da insomnio. ¿Por qué, señor, por qué?", ha expresado en un primer storie. Seguidamente, la joven ha asegurado en un vídeo que ha podido dormir por la mañana: "Pablo se ha quedado con la bebé y he podido dormir dos horas profundamente".

Asimismo, Steisy ha asegurado que Athenea se portó "muy bien" y que su novio "lo hace todo con la niña". "Es lo más apañao' del universo", ha detallado.