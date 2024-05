Marta Riumbau se sincera sobre su elección de ser madre soltera: "No tengo por qué esperar a un príncipe azul"

A principios de mayo, Marta Riumbau anunció que va a ser madre soltera. La influencer se ha sometido al proceso FIV (Fecundación in vitro) para poder quedarse embarazada.

Esta decisión la tomó en enero, pero no ha sido hasta los tres meses y medio de gestación cuando la que fuera pareja de Diego Matamoros se ha abierto con sus seguidores acerca del tema.

Desde que diera la noticia a través de sus redes sociales, la creadora de contenido no ha parado de recibir comentarios y preguntas al respecto. El último de ellos ha sido a través de TikTok, donde una usuaria dejaba un mensaje en uno de sus vídeos en el que expresaba que no entendía por qué la catalana había tomado esta decisión "con lo joven" que es.

"Cojo este comentario porque creo que está escrito desde un punto de vista que lo ve como un fracaso, como si fuese un último cartucho de 'pobre mujer, que no la quiere nadie, que está sola", ha empezado Marta Riumbau con su respuesta a este mensaje.

La influencer ha apuntado que "ser madre soltera es una lección maravillosa y es una elección". "El reloj biológico existe y a partir de los 35 años los óvulos van disminuyendo tanto en cantidad como en calidad. Puede ser más complicado quedarte embarazada, enfermedades, malformaciones", ha explicado.

"Desde que tengo uso de razón quiero ser mamá. Yo tenía pensado en mi mente: 'Bueno, a los 27/28 años tengo el primero y voy a tener cuatro seguidos. Uno cada año para que se lleven poco y seamos una gran familia", ha declarado.

Sin embargo, para Marta Riumbau esto no ha podido ser así: "Al final, tengo 36 años y endometriosis. No tengo por qué esperar a un príncipe azul si a día de hoy no ha podido ser. Lo puedo hacer perfectamente sola".

Con ello ha querido abrir un segundo debate relacionado con el amor. "Yo no renuncio al amor, pero el amor es una lección. Está el enamoramiento que dura meses y tiempo, pero es una lección en la que trabajas todos los días", ha explicado.

La catalana ha asegurado que no quiere precipitarse en el amor, ya que es para "lo que menos prisa" tiene. En cambio, para ser mamá, sí: "Hace tanto tiempo que lo anhelo y que no quiero ni tengo por qué esperar más".

Con esta decisión, además, Marta Riumbau espera ser un referente para su bebé cuando este se haga mayor. "El otro día esto lo hablaba con una chica: el modelo de familia monoparental no está representado en la sociedad ni en las películas. No se ve y si se ve es como algo malo, como 'una pobrecita no le quedaba otra que ser mamá soltera'".

Por último, la influencer ha vuelto a hacer hincapié en que prefiere ser "ser mamá soltera, que estar con una pareja que al final no ha encajado". "Luego te divorcias y os acabáis llevando mal y quien lo paga es la criatura. O al final seguís juntos porque hay un bebé de por medio, pero no hay ese amor real", ha concluido con su reflexión.

Su respuesta se ha llenado de cientos de comentarios por parte de usuarios con los que han mostrado apoyo y admiración a la creadora de contenido. "¡Aquí una hija de familia monoparental! Mi mamá es mi mejor amiga y el motor de mi vida", "No hay ninguna obligación de ser o no ser madre, ni tampoco de serlo soltera o no", "Yo he sido mamá soltera y bastante más mayor que tú, pero lo hubiera hecho mucho antes", son algunos de los mensajes y testimonios personales que se pueden leer.